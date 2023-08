Atlete Jolien dweept met Noor Vidts: “Atletiek schenkt mij heel veel plezier en energie”

Olympische kampioen Nafi Thiam is voor heel wat jeugdige meisjes atleten hun idool, maar de elfjarige Jolien Vansteenkiste dweept met Noor Vidts.

“Iedereen supportert voor Nafi Thiam, maar mijn idool is die andere Belgische meerkampster, Noor Vidts. Ze werd al vier keer Belgisch kampioen en werd op de Olympische Spelen heel mooi vierde. Toch een fantastische prestatie! In 2022 werd zij wereldkampioen indoor op de vijfkamp en verbeterde het Belgisch record van Nafi Thiam! En ik … ik doe ook graag meerkamp.”

“Ik heb al veel leuke wedstrijden gedaan. Ik doe vooral graag de loopwedstrijden en het verspringen. Mijn persoonlijk record op de 60 meter spurt is 9”56 en dat liep ik op de wedstrijd in Zwevegem.”

“In Roeselare liep ik mijn beste tijd van 3’39”03 op de 1.000 meter. Met die prestaties werd ik tweemaal 5de op meer dan 40 deelneemsters. Laatst werd ik ook nog 4de met de estafetteploeg van de A.V.R. – pupillen meisjes in het tornooi van de Rubens Cup. Maar mijn mooiste sportieve herinnering is mijn 3de plaats met de bronzen medaille in de veldloopwedstrijd van Ieper tijdens de voorbije winter”, vertelt Jolien enthousiast over haar sport.

“Atletiek geeft mij heel veel plezier en energie. Ook de vriendschap in de club is mij heel veel waard. Wij trainen graag samen, wij maken plezier en wij supporteren voor elkaar om beter te worden en records te breken!”

Vox Musica

“Ik vind het heel leuk bij A.V.R. Naast atletiek zing ik ook nog bij Vox Musica. Dat is een vierstemmig jeugdkoor voor kinderen vanaf het 4de leerjaar. We repeteren elke week op zaterdag van 18.30 tot 20.15 uur in de Heilig-Hartkerk. We brengen muziek uit alle genres: pop, gospel, film, klassiek en musical. Het is een toffe bende en wij gaan ook op zomerkamp. Heel leuk: sporten bij de Koninklijke Atletiek Vrienden Roeselare en zingen bij Vox Musica. Ik zou het iedereen aanraden”, besluit Jolien Vansteenkiste met een knipoog. (FD)