Atleet Michiel Vanhuysse wil West-Vlaams eremetaal in Roeselare: “Goede vorm begint te komen”

Dit weekend staat Michiel Vanhuysse aan de start van de korte cross op het Provinciaal Kampioenschap in Roeselare. De atleet van AZW is de topfavoriet voor de titel.

Veel plezier beleefde de Markenaar nog niet aan zijn winterseizoen. ” Tijdens de CrossCup wedstrijd in Mol eind oktober kreeg ik af te rekenen met vermoeidheid te wijten aan mijn stage voor school”, vertelt de 22-jarige Michiel Vanhuysse. “Dit had ik toch een beetje onderschat. Ik heb noodgedwongen moeten terugschroeven. De weerslag was er. Herstellen en opnieuw opbouwen, was toen aan de orde. Een maand later stond de manche in Roeselare op de kalender.”

“Veel beterschap was er niet na een blessure, en tot overmaat van ramp werd mijn broer ziek in de week van de wedstrijd. Ook ik werd ziek, maar toch stond ik aan de start, tegen beter weten in. Een jaar eerder miste ik ook al de wedstrijd door corona. In de zetel zou het me mentaal meer pijn doen, ook al was het niet wat ik er van verwacht had. Eenmaal uitgeziekt kon ik opnieuw beginnen. Voor mijn plezier nam ik deel aan de Kerstcorrida in Deerlijk. De 5 kilometer kon ik in 14’39 afleggen en won de wedstrijd voor Hans Omey.”

“Deze zomer wil ik de limiet halen voor het Wereldkampioenschap Universiade in China”

“Deze week is de eerste week van mijn nieuwe stage voor school begonnen. Nu is het de bedoeling om mijn pijlen te richten op de korte crossen. Het trainingsvolume blijft echter wel hoog. Roeselare zondag zie ik meer als een training. Uiteraard ga ik voor de winst. De CrossCup manches in Hannuit, Diest en Brussel staan ook nog op mijn menu deze winter.”

“Deze zomer wil ik de limiet halen voor het Wereld Kampioenschap Universiade in China op de 5000 meter. Een limiet die rond de 13’50 – 13’53 zal liggen. Dit zie ik wel haalbaar. Momenteel staat mijn besttijd op 14”23 gelopen in Nederland. Maar toen moest ik de laatste 3,5 kilometer alleen afhaspelen”, aldus Michiel Vanhuysse.