Atleet Jeroen Deruddere haalt provinciale titel bij de masters

Flac Ieper deed het goed op het PK en BK indoor in Gent. Annelies Sarrazin pakte de Belgische titel op de 3.000 meter snelwandelen. Daags voordien won Alexander Lietaert de provinciale titel op de 400 meter en Jeroen Deruddere was de eerste West-Vlaming en tiende Belg op de 1.500 meter. Jeroen liep in de categorie M35 een tijd van 4’53”48. “Mijn doel was vooral om mijn tijd van in januari 5’04” te verbeteren. Ik deed ruim tien seconden beter en was tevreden”, vertelt Jeroen (35). “Met een medaille of een titel had ik niet echt rekening gehouden. Het is leuk om dit mee te maken en ik heb het gevoel dat er nog rek op zit. Outdoor staat mijn persoonlijke record op deze afstand op 4’31”.”

Halve fond

Jeroen is al 12 jaar actief bij Flac Ieper. “Ik liep ooit eens de McBride-run en kwam via via bij Stefaan Capoen terecht. Stefaan was toen al trainer en zo ging de bal aan het rollen. Waar ik de eerste jaren vooral experimenteerde met verschillende afstanden, specialiseerde ik rond 2016 in de afstanden vanaf 10.000 meter. De laatste jaren schoolde ik me om tot de halve fond. Ik wil nog een beetje profiteren van mijn relatief jonge leeftijd. Ik heb wel lang gesukkeld met blessures en dacht dat het niet meer mogelijk was om nog op zo’n niveau te presteren. Gelukkig is het toch gelukt.”

De komende weken en maanden is het nog afwachten hoe zijn programma zal ogen. “Ik zit volop in de verbouwingen en daar gaat veel vrije tijd naartoe. De trainingsarbeid ligt op een lager pitje. De Spring Time Meeting in Ieper zal wellicht mijn volgende waardemeter worden. Richting de zomer mik ik ook weer op de kampioenschappen, de interclub en het PK aflossingen op de 4×1.500 meter”, zegt Jeroen, die niet enkel atleet is bij Flac Ieper.

“Ik ben al tien jaar trainer van de jeugd en sinds een jaar nam ik er de taak van jeugdcoördinator bij. De laatste jaren zien we onze jeugdwerking boomen. In het begin dat ik trainer was waren we met 50 jeugdatleten, nu zijn dat er meer dan dubbel zoveel. Om de kwaliteit te waarborgen, moeten we met wachtlijsten werken. Zoals bij veel sportclubs is het niet evident om voldoende trainers te vinden. Het is een voortdurende zoektocht.” (API)