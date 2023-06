Atleet Dylan Monserez wil knallen op de Grote Prijs Paul Vanwalleghem: “De vorm zit momenteel goed”

Op zaterdag 24 juni organiseert Kortrijk Sport Atletiek Spurs de Grote Prijs Paul Vanwalleghem. Een van de smaakmakers is Dylan Monserez die na zes weken weer in competitie komt. “Voor het eerst onder de 11 seconden duiken moet nu het doel zijn”, aldus de 26-jarige atleet.

Op de beker van Vlaanderen in Lanaken verbeterde Dylan Monserez zijn besttijd op de 400 meter gevoelig van 48”50 naar 47”85. Tien dagen later stond het Kampioenschap van Vlaanderen gepland, maar ziekte gooide roet in het eten. “Buikgriep hield me toen aan de kant. Ik was niet in staat om te lopen”, vertelt de atleet van KKS uit Marke.

“Heel spijtig want de vorm was toen heel goed. Dat ik 47”85 liet noteren begin vorige maand was voor mij en mijn omgeving niet meteen een verrassing. Het was effectief de bedoeling om onder de 48” grens te duiken. En het kon nog beter. Het Kampioenschap van Vlaanderen in Gent stond dan ook met stip in mijn agenda. Helaas”, zucht Dylan.

“Sowieso zou ik het na het Vlaams Kampioenschap iets rustiger aandoen, maar nu was dit noodgedwongen. Wat ik momenteel alweer in mijn mars heb, is koffiedik kijken zonder zes weken competitie. De trainingen lopen alvast naar behoren. Er werd iets meer nadruk gelegd op snelheid maar ook de weerstand werd niet uit het oog verloren. Het is echter moeilijk antwoord geven op de vraag waar ik op nu al sta.”

Guldensporenmeeting

“Het eerste hoofddoel is de Guldensporenmeeting voor eigen publiek op mijn trainingspiste op 8 juli. Daar zal ik de 400 meter horden voor mijn rekening nemen, net als op het Belgisch Kampioenschap eind juli. Nu is mijn persoonlijke record 52”97, maar ik zou graag 51” achter mijn naam zien staan. Het moet alleszins een stuk sneller. Op training ging de aandacht dan ook specifiek naar deze discipline. De Guldensporenmeeting is dan ook een opstapje naar dat BK toe.”

Op de Grote Prijs Paul Vanwalleghem staat Dylan aan de start van de 100 meter. Ook het verspringen staat gepland.

100 meter

“Ik zou heel graag beginnen met een bang. Op het Provinciaal Kampioenschap liep ik met een chrono van 11”08 nooit sneller, maar voor het eerst onder de 11 seconden duiken moet nu de betrachting zijn.”

“De omstandigheden zullen natuurlijk een grote rol spelen. Een goede start zal bijvoorbeeld van cruciaal belang zijn. Daar durft het al eens mis te gaan op de kortste afstand. Het verspringen zie ik als een tussendoortje. Veel zal afhangen van het gevoel als ik al dan niet deelneem. Ik heb er alvast heel veel zin in.” (ELD)

De Grote Prijs Paul Vanwalleghem vindt plaats aan de Moorseelsestraat 144 in Kortrijk en begint om 13 uur met het hoogspringen voor de mannen gevolgd door het polsstokhoogspringen. De 100 meter, 1.500 meter en 400 meter staan voor zowel vrouwen als mannen op het programma, net als het verspringen. Meer info: www.kortrijksport.com/kks/