Athora Great Bruges Marathon pakt uit met nieuw parcours: “Niet langer lopen naar Zeebrugge en terug”

Op zondag 15 oktober vindt de zesde editie van de Athora Great Bruges Marathon plaats. Lopers en wandelaars kunnen zich opmaken voor een marathon, halve marathon of Family Walk. Organisator Golazo Sports zorgt voor een grondige facelift van het parcours, wat meer variatie zal bieden voor de deelnemers.

Paul Meulebrouck is parcoursverantwoordelijke en de dag zelf wedstrijdleider van de Brugse marathon. Waar de deelnemers halfweg oktober lopen vormt de grootste verandering van de Athora Great Bruges Marathon. “In het verleden ging het richting Zeebrugge en terug. Nu kiezen we voor iets nieuws, interessanter en met meer variatie”, legt Meulebrouck uit. “We willen er Brugge zelf meer in betrekken, vooral dan het centrum met traditiegetrouw langs alle pittoreske en beroemde plekken in de historische binnenstad.”

Langs Damse Vaart

Alle afstanden starten en eindigen in het hart van de stad. Het startschot van de halve marathon weerklinkt aan de Dijver. Via het Astridpark, de Coupure, de Dampoort gaat het via de Dudzeelse Steenweg naar Damme. Daar wordt het centrum aangedaan om dan langs de Damse Vaart terug te keren en via de Langerei naar de Markt te trekken.

De volledige marathon doet hetzelfde parcours aan, maar vanaf de Langerei gaat het via de Grauwwerkersstraat, de Sint-Jacobsstraat en Noordzandsstraat over ’t Zand en de Boeveriestraat naar de achterkant van het station. Daar gaat het via de Rijselstraat naar Kinepolis waar men de fietsersbrug overgaat en dan aan restaurant Weinebrugge linksaf gaat om de andere fietsersbrug over de N31 te nemen. Via de Rijselstraat, de Sint-Michielslaan en Spoorwegstraat trekt men dan via de brug van Steenbrugge aan de linkerkant van de vaart opnieuw richting centrum.

Snel parcours

De eerste drie kilometer worden dan opnieuw aangedaan tot aan de Dampoort om dan via de Langerei richting aankomst op de Markt te lopen. “De marathon is dus vooral een lus richting Damme en een lus richting Sint-Michiels”, verduidelijkt Meulebrouck. “Verder is het vooral belangrijk dat toeschouwers nabij de Dampoort de deelnemers drie keer zien passeren. Na 7, 20 en 40 kilometer. Het wordt tevens een snel parcours. Richting Zeebrugge en terug stak soms een strakke wind en was het onmogelijk om een goede tijd te lopen. En dat is toch nog altijd het belangrijkste voor een marathonloper.”

Info:www.athoragreatbruges-marathon.com