Arthur Devos (KAVR) verpulvert zijn besttijd

Op zijn laatste zomermeeting wist Arthur Devos (15) van KAVR zijn persoonlijk record op de 1.500 meter te verpulveren. “Mijn besttijd op de 1.500 meter bedroeg 4’53”41”, steekt Arthur van wal. “Ik hoopte op mijn laatste zomermeeting mijn PB nog wat scherper te stellen, vooral omdat ook enkele kleppers als Tesfahun Van Cauwenberghe en Niels Declerck, beiden van FLAC, aan de start stonden.”

Mooiste prestaties

“De wedstrijd verliep voor mij heel vlot en ik kon heel goed het tempo van de leiders volgen. Ik voelde mij heel goed en op twee ronden voor het einde ging ik ervandoor. Tesfahun volgde op enkele meters. Hij zette mij onder druk, maar in de laatste 150 meter nam ik definitief afstand. Ik won in een nieuwe besttijd van 4’42”87. Ik was ontzettend blij met deze overwinning en een verbetering met liefst negen seconden van mijn persoonlijk record”, glundert de 15-jarige atleet.

CrossCup

“Deze zege en mijn prestatie op de Engelse mijl in 5’14”40 op de meeting in Oudenaarde zijn mijn mooiste sportieve prestaties van de voorbije zomer. Ik wil in de toekomst onder de 4’40” duiken op de 1.500 meter, maar ik kijk nu vooral uit naar het veldloopseizoen. Ik had alvast zaterdag 26 oktober met rood aangestipt in mijn agenda, want dan stond de CrossCup op Schiervelde geprogrammeerd. Een hoogdag voor alle atleten van de Koninklijke Atletiek Vrienden Roeselare”, aldus Arthur. “Mijn beide ouders hebben vroeger ook de atletieksport beoefend en ik ben blij in hun voetsporen te zijn gevolgd, want ik doe het erg graag en heb ook heel wat nieuwe vrienden bij KAVR gemaakt”, besluit de leerling Natuurwetenschappen van het Klein Seminarie in Roeselare. (FD)