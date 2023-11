Arno Demeerlaere wikt en weegt doelen

Arno Demeerlaere is 25 jaar en kijkt uit naar wat het komende loopjaar voor hem zal brengen. In 2023 liep hij nog twee marathons, een in Namen en een in Torhout. Momenteel likt hij nog even zijn bijna genezen wonden. Maar in zijn hoofd spoken al nieuwe doelen.

Arno’s laatste marathon dateert van 16 juni op de Nacht van Vlaanderen in Torhout. Maar zijn hoofddoel was twee maanden ervoor in Namen. “Dit jaar liep ik twee wedstrijden kort op elkaar. Maar Namen was mijn hoofddoel, daar liep ik dan ook mijn persoonlijk record.” In Namen klokte hij af op 2 uur en 27 minuten, zijn snelste marathon tot nu toe en daarbovenop de bronzen plak tussen een heel sterk deelnemersveld. “Die tweede marathon in Torhout was er wel wat te veel aan. Daarvan heb ik echt afgezien waardoor ik heb besloten om de lange afstand even te laten voor wat het is.” De marathonafstand staat dus momenteel niet op het programma. Dit jaar wil Arno nog schitteren op de kerstcorrida in Deerlijk. Volgend jaar maakt hij dan weer van het BK Halve Marathon in Gent zijn grote doel. “Momenteel is mijn sterkste tijd op de halve marathon 1 uur en 10 minuten. Hier hoop ik volgend jaar in maart onder te duiken.” Voor Arno beheerst het lopen dus echt een groot deel van zijn leven. Dit samen met een voltijdse job is soms heel lastig om te combineren. “Mentaal is het soms echt heel lastig. Mijn vriendin en ouders zijn dan ook heel belangrijk voor mij. Als zij iets zeggen, probeer ik altijd te luisteren.” Naast zijn omgeving die hem steunt, heeft hij er nu ook al even loopwinkel TraKKs bij als sponsor. Daardoor worden de kosten toch iets dragelijker.

Beste jaren

Ook wordt hij gecoacht door Benny Fischer. Benny drijft Arno echt naar een hoger niveau. De trainingen zijn soms heel erg pittig, maar het resultaat mag er zijn. De beste jaren van een marathonloper liggen rond de 30. Hij kijkt op naar idolen als Koen Naert en Bashir Abdi. Hij hoopt om binnen enkele jaren naast of net onder deze topatleten te staan. “Als ik dan toch even mag dromen, wil ik op mijn 30ste even een half jaar alles op het lopen zetten. Onbetaald verlof, voluit trainen en eens kijken hoe ver ik geraak”, besluit Arno. (TV)