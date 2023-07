Armand Parmentier stopt als clubtrainer bij FLAC Ieper: “Ik heb heel veel plezier beleefd”

Na 37 jaar stopt atletiekcoach Armand Parmentier als clubtrainer bij FLAC Ieper. De Waregemnaar was ook 30 jaar actief bij het toenmalige AV Olsene, een onderafdeling van KAA Gent. “De twijfels waren er al een tijdje, want ik zat niet meer op dezelfde golflengte als het bestuur”, stelt hij.

Ex-Belgisch recordhouder op de marathon Armand Parmentier (69) trekt na 37 jaar de deur achter zich dicht bij FLAC Ieper als clubtrainer. “Ik kwam in 1986 bij FLAC terecht door toenmalig voorzitter Herman De Ponthière, die op 13 april 2021 overleed. Onder zijn bewind beleefde ik heel veel plezier”, vertelt hij.

Telefoontje

“Maar een telefoontje van een bestuurslid vorige week deed me beslissen om ermee te stoppen. De twijfels waren er al een tijdje, want we zaten niet meer op dezelfde golflengte. De communicatie verliep niet altijd even gemakkelijk, en toen kwam het telefoontje te veel. Pas op, ik gaf de trainingen nog altijd even graag, hoor. Door corona veranderde er veel, dus ook bij FLAC Ieper, ook in de positieve zin.”

“De eerste atleet die ik onder mijn vleugels nam was Bart Denys. Daar kwamen later onder anderen Filip Verleyen, Jamy Demunck, Jonathan Goudeseune, Peter Ghesquiere, Lieven Van Massenhove, Vincent Baert, Filip Vandekerkhove, Bjorn Voet, Lore Quatacker… bij. Een heel leuke periode van de cadetten tot en met de masters. Iedereen was welkom, ongeacht het niveau. Ook triatleten kwamen voor hun looptechniek verder scholen.”

“Bij AV Olsene was Kurt Waelkens mijn eerste atleet die overkwam van ASSA Ronse. Als scholier werd hij Belgisch kampioen op de 3.000 meter door Tom Van Hooste achter zich te laten in 8’47”75. Ook Wim Coudyser behaalde die titel op de 3.000 meter. Vincent Baert werd tweemaal kampioen in het veld bij de jeugd. Heel wat mooie resultaten om op terug te blikken. Ook Pascal Meirlaen, Eric Detier, Luc Tant, Hilde Vanhessche, Marc Masselein, Natalie Tijtgat… liepen een mooi palmares bijeen.”

“Nu ga ik mij beperken tot het (voort) trainen van individuele atleten. Nu zijn dit nog Julie Voet, Xander Vercouter, Hilde Vanhessche, Franka Bogaert, Raja Mahat, Maaike Vander Cruyssen (Belgisch kampioen 800 meter scholieren 2022), Arnaud Douterlungne… Deze atleten blijf ik persoonlijk trainen.”

Verbetering

Het atletieklandschap ziet er vanaf volgende winter iets anders uit. “De bond besliste om het veldlopen af te bouwen”, gaat Armand voort. “Het Belgisch Kampioenschap, ook de selectiewedstrijd voor het EK, dat normaal in maart valt, staat nu al op zondag 19 november in Hulshout op de kalender. Daarna volgt het Europees Kampioenschap in Brussel in december. Wat volgt er daarna nog? Dan zal waarschijnlijk indoor de hoofdbrok worden.”

“Er is nog veel ruimte voor verbetering. Er zijn veel te veel recreatieve wegwedstrijden, en slechts twee officiële, het BK 10.000 meter in Lokeren en het BK halve marathon. Het kan bijvoorbeeld niet dat je als land in de hoogste divisie niet met je sterkste opstelling aan de landencompetitie begint. Niet alle toppers waren op de afspraak.”

Armand verzamelde zelf ook een indrukwekkend palmares. Op het Europees Kampioenschap 1982 pakte hij zilver op de marathon in Athene. In 1983 liep hij het Belgische record op de marathon in Rotterdam in 2 u. 09”57 en werd hij zesde op het WK. Op de OS werd hij een jaar later 28ste. Zijn persoonlijke besttijden: 400 meter 50”, 800 meter 1’50”, 1.500 meter 3’40”, 3.000 meter 7’57”, 5.000 meter 28’36”, 10.000 meter 28’36”, 20.000 meter 57’ en marathon 2’09”57. (Eddy Lippens)