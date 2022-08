Anouk Denolf wil zich klaarstomen voor het Belgisch Kampioenschap: “De stress voldoende beheersen”

Anouk Denolf behaalde al heel wat podiumplaatsen in diverse disciplines. Ondanks haar successen in onder andere het hamerslingeren, houdt Anouk het liever bij de sprintnummers. Ze wil volop inzetten op het Belgisch Kampioenschap.

“Ik doe al atletiek sinds het einde van het derde kleuter bij FLAC en deed toen ook al wedstrijden mee. Ik heb tot het derde leerjaar wedstrijden meegedaan, maar dan door een blessure ben ik hiermee gestopt en heb ik dit niet meer hervat tot vorig jaar”, vertelt de 16-jarige Anouk Denolf uit Kuurne, die eerstejaars scholier is bij FLAC Izegem. “In de zomer dacht ik eraan om weer een wedstrijd mee te doen. Dat viel goed mee, dus besloot ik om hiermee verder te doen. Stress hoort erbij, maar ik haal er heel veel voldoening uit. Ik heb mijn PR op de 400 meter staan op 1:02:64. Ik heb dit jaar al meerdere wedstrijden gelopen, maar nam nog maar één keer deel aan de 400 meter. En die wedstrijd verliep niet zoals ik had gehoopt. Ik had veel te veel stress, waardoor ik helemaal niet goed liep. Ik liet me te veel intimideren door mijn tegenstanders. Dat is jammer, maar hier heb ik uit geleerd.”

“Mijn lievelingsdiscipline is de 400 meter omdat je hier enorm veel voldoening van krijgt als je net klaar bent met lopen. De laatste 100 meter is enorm lastig, omdat je moet doseren doorheen de wedstrijd en vanaf de start niet op volle kracht kan lopen. Op zo’n moment kan je echt door de muur gaan en dat zijn echt leuke momenten. Dat gevoel is gewoon onbeschrijfelijk.”

Mijn roeping? De sprintnummers tot 400 meter

Mooiste moment

“Het mooiste moment is voorlopig toch het Belgisch Kampioenschap waar ik twaalfde werd als tweedejaars cadet vorig jaar in Lier. Ik had ontzettend veel stress waardoor ik deels wat teleurgesteld was. Ik wist van mezelf dat ik sneller kon, dat had ik al bewezen in Roeselare. Op deze twee wedstrijden ben ik wel trots en ik hoop dit jaar weer een goede prestatie neer te zetten op het BK. Ik kijk hier dus zeker en vast bijzonder hard naar uit en ben al volop bezig met trainingen op mijn vinnigheid om snelle voetbewegingen te maken en beter te trekken op mijn armen, want hier moet ik nog wel wat aan werken.”

“Ik doe naast de 400 meter ook vaak een 100 meter of 200 meter. Ik heb ook in Nieuwpoort meegedaan aan het PK en daar heb ik de derde plaats behaald op de 100 meter en ook de derde plaats op de 400 meter. Ook heb ik in het begin van deze maand meegedaan aan het PK hamerslingeren en daar heb ik de eerste plaats behaald, maar dit was zeer onverwacht en ik voel mijn roeping eerder bij de sprintnummers tot 400 meter.”

“Jammer genoeg kan ik niet meedoen met het Vlaams kampioenschap, maar dit geeft me meer tijd om volop in te zetten op het BK en mijn selectietijd te lopen, want de eerste en laatste wedstrijd waar ik 400 meter liep, heb ik dit nipt met een paar tienden niet gehaald. Ik ben wel al geselecteerd voor de 100 en 200 meter”, besluit Denolf. (RV)