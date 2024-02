Annelies Sarrazin pakt Vlaamse titel snelwandelen in Louvain-la-Neuve

Annelies Sarrazin (42) begon 2024 sterk met een Vlaamse titel indoor op de 3.000 meter snelwandelen in Louvain-la-Neuve. Ook haar man annex coach Steve Verleure (52) is tevreden over haar prestatie.

“Indoor snelwandelen brengt toch wat verschillen mee met outdoor”, geeft Steve toe. “De lucht binnen is droger en met die bochten is het ook niet altijd simpel. De piste is maar 200 meter in plaats van 400 meter. We zijn tevreden over hoe het verlopen is zaterdag. De eerste vier ronden bleef Liesbet De Smet nog in Annelies’ zog. Daarna versnelde Annelies en kon ze uiteindelijk alleen aankomen. Het was de doelstelling om de Vlaamse titel te pakken, alleen wisten we niet goed in welke tijd dat zou kunnen. Het werd uiteindelijk 17’03” en daar zit zeker nog rek op.”

BK

Het Vlaamse kampioenschap ging dus door in Wallonië. “Sinds de nieuwe piste daar gaat het telkens mee met het Waalse kampioenschap. Het BK wordt dan wel weer afgewisseld met Gent. Op 18 februari staat het BK in Louvain-la-Neuve op het programma. Daar zou Annelies ook graag de titel pakken in een mooie tijd.”

Internationale wedstrijden

Na het BK volgen er nog twee grote afspraken in het eerste deel van 2024. “Alles staat nu in het teken van het Frans kampioenschap in maart op de 20 kilometer. Dit jaar is het in de buurt van Bordeaux. In mei is er nog het EK voor Masters in Madeira. Daar meedoen voor de overwinning zal niet evident zijn, want er doen ook enkele profatletes mee. Het zijn wel interessante wedstrijden. In België loopt ze vaak tegen zichzelf, terwijl er in die internationale wedstrijden tot 50 snelwandelaarsters aan de start verschijnen. We zijn vooral al blij dat het na twee moeilijke jaren met een laag immuunsysteem en verschillende keren corona weer de goede kant uitgaat. Ze moest quasi weer van nul beginnen. Nu was het voor het eerst sinds lang een zorgeloze trainingswinter”, aldus Steve, die naast coach ook de man en zakenpartner van Annelies is. “We baten samen een wellnesscentrum uit in Ieper. Ik volgde een trainerscursus en begeleid naast Annelies nog enkele atleten via personal coaching in onze zaak. Zelf ben recreatief loper en heb ik een voetbalverleden.” (API)