André uit Loker was wedstrijdleider in Indische grootstad

André Mingneau uit Loker fungeerde onlangs als ‘director of competitions’ bij het wereldkampioenschap 100 kilometer ultraloop in het Indische Bengaluru. Dit was de eerste grote internationale opdracht bij de IAU voor André. “Ik moest er toezicht en controle houden op het wereldkampioenschap.”

André Mingneau, die in 2020 door de lezers van deze krant nog verkozen werd tot Krak van Heuvelland, is sinds dit jaar de director of competitions bij de IAU (International Association of Ultrarunners). André kwam bij de executive council van de IAU als laureaat van een internationaal examen, nadat men bij een tiental coaches wereldwijd had gepolst naar hun interesse. “Men had mij gevraagd als expert in het organiseren van marathons en ultralopen, internationaal opmeter, coach, trainer en timekeeper. Deze IAU-functie is echter wel degelijk een vrijwillig engagement en dus onbezoldigd”, vertelt André.

Jarenlange ervaring

Zijn expertise haalt André Mingneau uit zijn eigen atletiekverleden, onder andere als winnaar van de Europacup veldlopen bij de jeugd, coach-trainer, enkele bestuursfuncties bij de atletiekbond en door het organiseren van tal van Vlaamse en nationale kampioenschappen halve marathon, marathon, 100 kilometer en 24 uur. Zo zal zijn naam ook altijd verbonden blijven aan de In Flanders Fields Marathon tussen Nieuwpoort en Ieper en de Nacht van Vlaanderen in Torhout.

Daarnaast is hij ook bestuurslid van de jongste atletiekclub van Vlaanderen, namelijk AC Hoppeland Poperinge. “Wat me het meeste bijblijft van Bengaluru? De vriendelijkheid en behulpzaamheid van de Indiërs en daarnaast de onvoorstelbare verkeerschaos”, blikt André terug. “Ik was eerder al in grotere Aziatische steden zoals Seoul en Bangkok, maar hier was het tien keer erger. Op drievaksbanen wordt al snel met vier of vijf naast elkaar gereden, zonder de bromfietsen te vergeten en er is constant getoeter. Het was een belevenis op zich.” (MDN)