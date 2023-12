Amy De Brauwer is drievoudig Belgisch kampioen

Op het voorbije BK G-indoor in Gent was Amy De Brauwer (Houtland AC) goed voor drie nationale titels: in het hoogspringen, de 800 meter en de 4 x 200 meter aflossing. “Die drie gouden medailles waren buiten mijn verwachtingen, vooral die van het hoogspringen, want de concurrentie was groot.”

Op het Belgisch kampioenschap indoor voor atleten met een verstandelijke beperking behaalde Amy De Brauwer een gouden medaille in het hoogspringen met een nieuw Belgisch record van 1 meter 35, op de 800 meter eveneens met een nieuw nationaal record in 2’42”62 en in de aflossing 4 x 200 meter, samen met clubgenoten Kaat Reuse, Caroline Ghyselbrecht en Justine Hillewaere.

Amy begon in 2014 met atletiek bij Houtland Atletiekclub, bij Christine Caron die er nog altijd coach is. “We trainen samen in een groep, met als roepnaam G-sporters Achilles”, legt Amy uit. Achilles omdat de achillespees een zwakke en kwetsbare pees van het lichaam is en G-sporters kwetsbaar zijn in de maatschappij. Haar vriend, Benjamin Leniere, tevens lid van HAC, was in Gent goed voor goud op de 800 meter.

Nationale records

Amy behaalde in het verleden nog andere nationale records, zij het op diverse andere afstanden en in het verspringen. “Er komen alsmaar G-sporters bij die beter en sneller zijn. Maar dat maakt het wel spannend”, vindt de 23-jarige atlete die in de Oesterbank werkzaam is, een maatwerkbedrijf in haar woonplaats Oostende.

Ambities

Voor 2024 is het duidelijk wat Amy’s ambities zijn. “Ik wil sowieso mijn titels verdedigen en mijn persoonlijke en Belgische records scherper stellen. Op de 800 meter hoop ik ook outdoor naar het nationaal record te lopen. In Lier dit jaar bleef ik twee seconden onder de Belgische besttijd. Ik zal dit komend jaar proberen te verbreken.”

In het verleden keek Amy vooral uit naar de 400 meter, maar nu die dubbele baanronde beter gaat kiest ze veelal voor die afstand. “Kortere sprinten gaan iets moeilijker. In snelheid ben ik goed en die kan ik langer aanhouden op afstanden als de 400 en 800 meter.” (ACR)