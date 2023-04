Amani Roelens (KAVR): “Mijn oom Koen Naert is m’n idool”

De mama van Amani Roelens was destijds een goede jeugdatlete bij KAVR en zijn papa maakte furore als keeper bij Olympic Ledegem. Het was dus de vraag welke sportieve genen zoonlief het meest zou meegekregen hebben.

“Zoals vele jongens trapte ik op de speelplaats van onze school wel een balletje zodat ik eerst in de voetsporen trad van mijn papa en ging voetballen bij Olympic Ledegem. Maar toen bleek dat ik daar toch niet echt voor in de wieg was gelegd. Maar lopen ging goed en doordat mijn mama en nonkel nog bij KAVR hadden gelopen was de keuze snel gemaakt”, aldus de 15-jarige Amani.

“Mijn jongere broer Jayden voetbalt en mijn zusje Eliana loopt ook bij KAVR. En mijn ma heeft sinds kort ook weer de loopschoenen aangetrokken en werkt aan een comeback. Ja, mijn nonkel is mijn idool … Koen Naert, Europees marathonkampioen in 2018. Ik zou graag ook een goede atleet worden op de lange afstanden.”

“De voorbije maanden had ik wat problemen met mijn middenrif. Toch ben ik niet ontevreden over mijn winter: 32ste in Waregem, 24ste in Brugge, 24ste in Poperinge, 37ste op het PK in Roeselare, 27ste in de Westlaanrun en 45ste in de CrossCup Roeselare bij de cadetten. Momenteel zit ik in een rustperiode, maar straks wordt opgebouwd naar het zomerseizoen”, vertelt de derdejaars houttechnieken aan het VTI Roeselare.

“Vorig seizoen liep ik eind april op het West-Vlaams kampioenschap 5’19”19 op de 1500 meter. Eind augustus werd ik op de FLAC-meeting in Roeselare tweede op dezelfde afstand en verbeterde ik mijn PR tot 5’10”67. Het is mijn ambitie om deze zomer weer een mooie vooruitgang te boeken op deze afstand.”

“Daarnaast wil ik ook mijn PR’s van 1m25 in het hoogspringen en 3m82 in het verspringen scherper stellen. Maar ik heb ook het PK estafette met rood aangestipt, want dan wil ik met mijn clubmakkers onze titel op de 4 x 800 meter verlengen.”

