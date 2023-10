Allereerste Mollenloop is schot in de roos

Op 28 oktober organiseerde Sport Harelbeke de allereerste Mollenloop, een obstakelloop voor groot en klein: een echte uitdaging voor gezinnen, vrienden, clubs en verenigingen. 171 deelnemers gingen de uitdaging aan in sportcentrum De Mol.

Pittig werd het zeker. Er waren tien obstakels te overwinnen op een parcours van 2 kilometer: een bandenberg, strobalenberg, hindernissenbaan en een gigantisch springkasteel van 80 meter met nauwe doorgangen en al dan niet grote en hoge klimpartijen. Delphine en Benoit en hun kinderen Marie-Lou (7) en Victor (8) beten de spits af. “Ik zou het graag nog eens doen en ik heb papa achtergelaten”, lacht Victor. “Het was echt leuk om doen met de kinderen in de herfstvakantie. Het parcours was redelijk lastig maar toch evenwichtig samengesteld met diverse moeilijkheden. Het was een mooie uitdaging, niet enkel voor de kinderen, maar ook voor ons om dit samen te kunnen doen”, zegt Benoit.

Ook Indea, Jolien, Margaux en Marjolein van Chiro Ingooigem tekenden present als Team Oud Wijvegem. “Het ziet er wel heftig uit. We hebben ons helemaal niet voorbereid en we gaan er gewoon invliegen”, luidt het. “Er zijn geen bekers, medailles en winnaars: iedereen kreeg een wimpeltje. Het was ons louter om de sport en de beleving te doen”, aldus Michaël Vannieuwenhuyze, directeur Sport Harelbeke.