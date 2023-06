Alison Debouver nu lid van AV Molenland: “Het bevalt me hier uitstekend”

Het atletiekseizoen is ondertussen enkele weken bezig, en AV Molenland liet zich al een aantal keer in de positieve zin opmerken. Collectief deed de club het uitstekend op de interclub en een heleboel atleten bewezen dat ze opnieuw heel wat stappen voorwaarts hebben gezet. Alison Debouver (15) is er zo eentje.

De Oostrozebeekse maakte afgelopen winter de overstap van de Vrije Sporters naar AV Molenland en in de oranje-blauwe kleuren haalde ze al heel wat mooie resultaten. Zo werd ze al Belgisch kampioene veldlopen bij de scholieren en ook op de piste doet ze het uitstekend. Met een chrono’s van 2.17.98 op de 800m en 4.49.03 op de 1.500m staat ze momenteel twee keer derde op de nationale jaarranglijst.

De atletiekliefhebbers kennen de naam Alison Debouver al langer. Ze nam de afgelopen jaren als niet-aangesloten atlete deel aan heel wat veldlopen en meestal gaf ze al haar concurrentes het nakijken. “Ik mocht als niet-aangeslotene aan zowat alle wedstrijden deelnemen, maar op kampioenschappen kwam ik nooit in aanmerking voor de titel en mocht ik nooit op het podium. Dat was eigenlijk heel jammer. Vorig jaar won ik dus onofficieel het Vlaams en het nationaal kampioenschap veldlopen. Dit jaar was ik opnieuw de eerste op het Vlaams kampioenschap en daarna heb ik beslist om me te laten aansluiten bij een club van de Vlaamse Atletiekliga, zodat ik niet nog een titel zou mislopen.”

Vertrouwen

Er waren heel wat clubs geïnteresseerd om de talentrijke atlete binnen te rijven, maar uiteindelijk viel de keuze op AV Molenland. “Ik had onmiddellijk een heel goed gevoel bij de club en de mensen daar. Er was een grote meisjesgroep en dat sprak me ook heel erg aan. Ik ben nu al enkele maanden aangesloten en het bevalt me enorm. Ik heb heel veel vertrouwen in mijn trainer Kristof Haverbeke en ik krijg ook heel veel vertrouwen terug van hem. Daarnaast opent de aansluiting bij de club ook heel wat deuren voor mij. Ik krijg erkenning voor mijn prestaties en ik kan ook officieel deelnemen aan mooie wedstrijden zoals het BK veldlopen.”

“Ik heb het meeste ervaring in het veldlopen en ik ben dan ook geneigd te zeggen dat het veldlopen mijn voorkeur geniet. Maar de piste spreekt me ook enorm aan. Het is nog behoorlijk nieuw en ik ben mezelf volop aan het ontdekken op de verschillende afstanden. Deze zomer wil ik dan ook steeds meer mijn grenzen verleggen en ik zal ook proberen om op de piste een nationale titel te behalen. Op welke afstand dit dan ook mag zijn”, besluit ze. (GD)