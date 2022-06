Alexander Doom verlengt zijn titel op de 400 meter en doet gouden zaak voor WK-selectie

Alexander Doom heeft zaterdag op het BK atletiek in Gentbrugge zijn titel verlengd op de 400 meter. Hij haalde het in 45.36 voor Kevin Borlée, die op 46.04 bleef steken, en lijkt nog moeilijk naast een individuele WK-selectie te kunnen grijpen.

De beste seizoenstijd van Doom stond op 45.63, maar daar dook hij zaterdag dus ruimschoots onder. Zijn persoonlijk record bedraagt 45.34. Voor het WK in Eugene midden juli staat de limiet op 44.90, maar Doom kan zich ook via de World Rankings plaatsen en dat ziet er rooskleurig uit.

Hij stond voor aanvang van het BK precies 48e, terwijl de top 48 naar Eugene mag, maar raapte in Gentbrugge een karrevracht aan punten. Ook voor het EK in München in augustus deed Doom een belangrijke zaak. Op papier was hij tevoren al geplaatst, maar hij was niet bij de snelste drie Belgen en zou dus niet individueel in actie mogen komen. Nu heeft hij Jonathan Sacoor uit de selectie gelopen.

“Mijn coach had me opgedragen om snel te starten en dat is gelukt”, zegt Alexander. Er stond veel wind en de omstandigheden waren niet ideaal, dus met deze chrono mag ik heel tevreden zijn. En op een tweede Belgische titel op rij mag ik ook trots zijn, want op de Verenigde Staten na zijn er nauwelijks landen waar het niveau zo hoog ligt als in België.”

De kans dat Doom individueel aan het WK in Eugene mag deelnemen via zijn positie op de World Rankings is erg groot geworden. “Ik denk wel dat ik erbij zal zijn”, zegt hij zelf. “Maar het EK in München in augustus blijft mijn hoofddoel. Van Eugene heb ik eigenlijk nooit een doel gemaakt, maar als ik geplaatst ben, ga ik daar natuurlijk geen neen tegen zeggen.”

