Alexander Doom verdedigt wereldtitel indoor niet in Nanking en past ook voor EK in Apeldoorn

Alexander Doom slaat het hele indoorseizoen over en verdedigt dus zijn wereldtitel op de 400 meter niet eind maart in het Chinese Nanking. Dat schrijft Het Laatste Nieuws maandag en is ondertussen ook bevestigd aan Belga.

Vorig seizoen sukkelde Doom lang met zijn adductoren, en op de Spelen in Parijs liep het helemaal mis met een stevige scheur. Die blessure is momenteel nog onvoldoende geheeld om al in actie te komen. Doom kan wel behoorlijk trainen, maar kan niet voluit door de bochten lopen. Hij past zowel voor het EK indoor in Apeldoorn begin maart als voor het WK indoor in Nanking eind maart.

Door het indoorseizoen over te slaan zal Doom in één keer drie van zijn huidige titels verliezen. Op het EK had hij goud te verdedigen met de Belgian Tornados, en ook in Nanking zou hij zijn wereldtitel op de 4×400 meter verdedigen, maar ook de individuele titel op de 400 meter. De Tornados reizen zonder Doom wel nog altijd naar Apeldoorn en Nanking af, maar zijn onthoofd zonder hun sterke man.