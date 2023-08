Alexander Doom strandt in halve finales 400 meter op WK atletiek

Dylan Borlée en Alexander Doom hebben zich dinsdag op de WK atletiek in Boedapest niet voor de finale van de 400 meter kunnen plaatsen. Borlée werd in de tweede halve finale zevende in 45.59, Doom in de derde vijfde met een tijd van 45.57.

De tijd van Doom was de achttiende op 24 halvefinalisten, die van Borlée de negentiende.

Olympisch kampioen Steven Gardiner, ook topfavoriet in Boedapest, haalde de finish niet. In de reeks van Doom viel de Bahamaan geblesseerd uit. De Jamaicaan Antoniio Watson gaat met 44.13 als snelste naar de finale.