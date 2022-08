Alexander Doom sneuvelt in halve finales 400 meter

Dylan Borlée heeft zich dinsdag geplaatst voor de finale van de 400 meter op het EK atletiek in het Duitse München. Kevin Borlée, de Europese kampioen van 2010 en Europese vicekampioen van 2018, begon in de tweede halve finale bij het ingaan van de eerste bocht te trekkebenen en tastte naar de hamstrings. Alexander Doom overleefde de halve finales evenmin.

De drie Belgen stonden rechtstreeks in de halve finales in het Olympiastadion. In de eerste halve finale eindigde Doom als zesde in 45.77, 43 honderdsten boven zijn persoonlijk record (45.34). Dylan Borlée was na het slechte nieuws over zijn broer Kevin aan zet in de derde halve finale, maar dat bracht hem niet van de wijs. Hij stoomde naar een chrono van 45.67 (PR: 45.18) en werd zo tweede, achter de Nederlander Liemarvin Bonevacia (45.40).

De eerste twee van elke halve finale en de twee beste verliezende tijden stoten door naar de finale, die dinsdag om 21u43 voorzien is. Dylan Borlée lukte de tiende chrono van alle halvefinalisten, Doom de dertiende.

De blessure voor Kevin Borlée is slecht nieuws voor de Belgian Tornados, die dit weekend op een nieuwe Europese titel op de 4×400 meter mikken, na EK-goud in 2016 en 2018. Jonathan Borlée, nog steeds Belgisch recordhouder met 44.43, tekent present voor de Tornados. Hij is hersteld van een hamstringblessure.