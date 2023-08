Alexander Doom slotloper in reeksen 4x400m op WK atletiek

Dylan Borlée, Robin Vanderbemden, Julien Watrin en Roeselarenaar Alexander Doom – in die volgorde – vormen zaterdagavond het kwartet bij de Belgian Tornados in de reeksen van 4×400 meter op de wereldkampioenschappen atletiek in de Hongaarse hoofdstad Boedapest.

Dat bevestigde coach Jacques Borlée vrijdagavond aan persagentschap Belga.

De Tornados starten in de tweede reeks in baan 4, met Jamaica, Nederland, Italië, Frankrijk, Sri Lanka, Kenia en Duitsland als tegenstanders. De top drie en de snelste twee verliezende tijden plaatsen zich voor de finale.