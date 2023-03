Alexander Doom plaatst zich voor finale 400m op EK indoor: “Bevestiging van de vorm van de laatste weken”

Op het EK indoor in het Turkse Istanboel heeft Alexander Doom zich vrijdag geplaatst voor de finale van de 400m. Hij liep in de halve finale naar een chrono van 46.12, nadat hij eerder op de dag in de reeksen ook al 46.26 had laten noteren. Het is de eerste individuele finale op een kampioenschap voor de atleet van AV Roeselare. “De EK-finale halen was het grote doel van deze winter”, klinkt het.

Alexander Doom heeft zich de laatste jaren op internationale kampioenschappen vooral laten opmerken als sterkhouder van het 4x400m estafetteteam. Op individuele kampioenschappen bleef het, ondanks halve finaleplaatsen op het EK en WK outdoor afgelopen zomer, nog wat wachten op de grote doorbraak. Die is er nu gekomen, want in Istanboel schaarde hij zich tot de beste zes 400m lopers van Europa.

De reeksen overleefde Doom relatief gemakkelijk door als tweede te finishen in 46.26. “Ik wist dat de Spanjaard Cañal altijd snel start en ik zette me dan ook in zijn spoor. Ik kon in die positie de wedstrijd relatief gemakkelijk controleren en ik heb op geen enkel moment echt moeten pushen om andere atleten af te houden”, zegt hij.

Eerste individuele finale

De halve finale was een ander pak mouwen, want daarin kreeg Doom de eerder ongunstige baan drie toegewezen. “Ik wist dat het moeilijk ging worden en dat het zaak zou zijn om bij te benen op de mannen in de banen voor mij. Ik denk dat het behoorlijk goed gelukt is en ik kwam na 150m als derde naar binnen. Daarna werd het vooral duwen, want de benen waren niet zo heel fris meer. Maar ik slaagde erin de derde plaats te behouden en me te kwalificeren voor de finale. Dit is voor mij een bevestiging van de vorm van de afgelopen weken.”

Voor Doom is het de eerste keer dat hij zich individueel kwalificeert voor een internationale finale. “Daar ben ik heel erg blij mee, want dit was sowieso het grote doel van mijn indoorseizoen. Wat ik in de finale kan, is moeilijk te zeggen. Het valt bovendien af te wachten welke baan ik zal krijgen en hoe fris ik zaterdag zal zijn. Het is de eerste keer in mijn carrière dat ik drie wedstrijden op twee dagen ga lopen”, gaat hij verder.

Estafette

Ook daarna is het voor Doom nog niet afgelopen, want op zondag moet hij ook nog aantreden met de Belgian Tornados in de finale van de 4x400m. “Fysiek denk ik dat ik het wel aankan om zoveel wedstrijden op zo’n korte tijd af te werken. Bovendien merk ik dat de lopers van landen als Nederland en Spanje net iets minder in vorm zijn dan een paar weken geleden. Dus op dat vlak zijn er zeker ook mogelijkheden. Maar eerst recupereren en morgen nog eens alles uit de kast halen in de finale”, besluit hij.

