Alexander Doom pakt met de Belgian Tornados de Europese titel op de 4x400m: “Heel veel te danken aan het medische team”

Op het Europees kampioenschap indoor in Istanboel heeft Alexander Doom met de Belgian Tornados goud behaald op de 4x400m estafette. De Roeselarenaar, die tot enkele uren voor de wedstrijd nog onzeker was omwille van een contractuur, liep een dijk van een aflossing en mag nu dus ook een Europese titel aan zijn palmares toevoegen. “Deze gouden medaille is zeker ook te danken aan de dokter en de kine”, zegt hij.

De laatste dagen zijn een ware rollercoaster geweest voor Alexander Doom. Vrijdag plaatste hij zich voor het eerst in zijn carrière voor een individuele internationale finale. De vreugde was echter van korte duur, want enkele uren later volgt de diagnose dat hij een contractuur in de hamstring heeft opgelopen en dat hij forfait moet geven voor die finale. “Ik dacht echt dat mijn kampioenschap erop zat”, aldus Doom. “De kine en de dokters hebben echter fantastisch werk verricht om me aan de start te krijgen. Anderhalve dag hebben we heel hard gewerkt. Deze morgen hebben we dan ook nog een finale test gedaan en die was positief. Vandaar de beslissing om toch te starten.”

“Het was voor mij zeker niet evident, want ik moest ook eerlijk zijn tegenover mezelf en de anderen. Stel dat ik hier na vijftig meter mijn hamstring scheur, dan verpest ik het hier niet alleen voor mezelf, maar ook voor het hele team. Gelukkig is het allemaal goed verlopen. Deze overwinning is voor een groot deel ook een overwinning van en door de kine en de dokter.”

De wedstrijd zelf had veel weg van een gevecht. “Dylan kreeg heel wat te verwerken als startloper, maar uiteindelijk heeft hij het goed gedaan. Ik kreeg de stok van hem in vierde of vijfde positie en het was vooral zaak om kalm te blijven, want ook in mijn aflossing werd er geduwd en getrokken dat het een lieve lust was. De coach had me opgedragen om te volgen en op het einde te zien wat er nog mogelijk was. Ik vertrouwde op mijn sterk eindschot en dat heeft goed uitgedraaid. De laatste vijftig meter ruk ik nog op naar de tweede plaats en lanceer ik Kevin in een goeie positie.” Die maakte op zijn beurt jacht op de Spanjaarden, die op dat ogenblik nog zo’n twintig meter voorsprong hadden. Kevin werkte de achterstand zo goed als weg en dan mocht Julien Watrin het afmaken. De vice-Europese kampioen deed dat in stijl, want vlak voor het ingaan van de laatste bocht nam hij de leiding en haalde hij autoritair de Europese titel binnen voor de Tornados. (GD)