Alexander Doom niet helemaal tevreden na seizoensdebuut op 400m in het Griekse Chania: “Ik had een veel snellere chrono verwacht dan 46.50”

In het Griekse Chania maakte Alexander Doom zondag zijn seizoensdebuut op de 400m. De Roeselarenaar won er zijn reeks in een tijd van 46.50 en was daar niet helemaal tevreden mee. “Ik had er toch wel iets meer van verwacht”, geeft hij toe.

Terwijl heel wat Belgische topatleten dit weekend aan het werk waren op de IFAM meeting in Oordegem, trok Alexander Doom (25) naar Kreta voor de Chania International Meeting. “Ik had een uitnodiging gekregen om hier te starten en dat was toch een kans die ik niet mocht laten liggen. Bovendien is dit een meeting met een bronzen label van de World Athletics Continental Tour en konden er meer punten verdiend worden voor de World Ranking dan op de IFAM”, zegt hij.

De atleet van AV Roeselare had op 8 mei met 10.91 op de 100m en 21.10 op de 200m heel mooie tijden laten noteren en dat deed het beste vermoeden voor zijn eerste 400m van het seizoen. “Die wedstrijden toonden alvast aan dat de snelheid heel goed zit en eerlijk gezegd loopt het op training ook heel erg vlot. Ik voelde me dan ook klaar om meteen een snelle chrono op de 400m neer te zetten.”

Ontgoocheling

Het werd uiteindelijk 46.50 in Griekenland en dat was toch wel een ontgoocheling. “Ik had uiteraard een veel snellere tijd verwacht. De omstandigheden waren eigenlijk ideaal. Er stond wel behoorlijk wat wind, maar het was nu ook niet extreem. Misschien heb ik net iets te veel gefocust op de Zwitserse en de Roemeense atleten die voor mij liepen. Zij hadden dit seizoen al een lage 46 gelopen, maar zij kwamen veel zwakker voor de dag dan verwacht. Na 200m zat ik al naast hen en het tweede deel van de wedstrijd liep ik alleen. Ik ben iemand die graag de tegenstanders naast zich voelt om er tegen te knokken tot op het einde. Dat was nu vandaag niet het geval en misschien laat ik daar toch ook wat liggen.”

“Wat ik wel vreemd vond is dat de organisatie niet alle buitenlandse atleten in dezelfde reeks had gestopt. In de tweede reeks zaten nog een sterke Britse en Servische atleet die net onder de 46 seconden liepen. Jammer dat ik niet tegen hen kon lopen, maar het is nu zo. Voor mijn eerste wedstrijd was dit wel een teleurstelling, maar er komen nog kansen. Volgende week vrijdag loop ik in Manchester, de week erop in Genève en eind juni volgt dan nog het Belgisch kampioenschap. Op basis van mijn trainingen zit er zeker een snelle chrono aan te komen”, besluit hij.