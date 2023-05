Alexander Doom na seizoensdebuut op Interclub: “Hamstringblessure heeft me langer parten gespeeld dan verwacht”

Afgelopen zondag stond voor onze West-Vlaamse atletiekclubs de jaarlijkse interclub op het programma. AV Roeselare werd in de eerste landelijke afdeling heel mooi vierde. Alexander Doom, het grote uithangbord van de club, maakte op de interclub zijn seizoensdebuut en liep zowel op de 100m als op de 200m naar de tweede plaats.

De chrono’s 11.04 op de 100m en 21.74 op de 200m, weliswaar met een stevige tegenwind, toonden aan dat de Roeselarenaar nog wel wat werk voor de boeg heeft. “Dat zijn uiteraard niet de tijden die ik wil lopen, maar het was wel ongeveer wat ik verwacht had. Ik ben immers nog maar een tweetal weken echt aan het trainen.”

“Na het EK indoor in Istanboel heb ik toch iets langer stilgelegen dan verwacht. Iedereen dacht dat ik daar een beetje show verkocht heb om te kunnen deelnemen aan de 4x400m, maar dat was helemaal het geval niet. Was ik voldoende fit om de individuele finale te lopen, dan had ik dat zeker gedaan. Ook al was het vanuit baan één. Ik heb in Istanboel een contractuur opgelopen en daar is achteraf een ontsteking op gekomen. De blessure was op zich niet echt ernstig, maar het was vooral frustrerend. Ik heb vooral alternatief moeten trainen op de fiets en ik deed heel wat trager werk. Telkens ik iets sneller probeerde te lopen, dan trok de hamstring tegen. Zo heb ik aan mijn eerste twee weken op stage in Cyprus niet zo heel veel gehad. Enkel in de derde week begon het wat beter te gaan en sinds ik terug ben, kan ik opnieuw voluit trainen.”

Achterstand

“Ik heb natuurlijk wel wat achterstand opgelopen en nog veel werk voor de boeg, maar dat is geen ramp. De echt belangrijke wedstrijden, zoals het BK eind juli en het WK midden augustus, zijn nog heel ver weg. Ik heb dus zeker nog voldoende tijd. Alleen zal de topvorm nu misschien iets later komen dan andere jaren, maar dat is geen probleem.”

“De komende weken zal ik nog twee keer aantreden op de 200m en mijn eerste 400m loop ik pas op 4 juni in Nederland en dat op de FBK Games. Hopelijk is de vorm tegen dan al wat meer aangescherpt. Het is nu vooral zaak om hard te werken en wat te groeien in de wedstrijden. Maar ik maak me alvast geen zorgen.” (GD)