Alexander Doom met stevig persoonlijk record naar halve finales 400 meter

Alexander Doom heeft zich zondag op het WK atletiek in de Hongaarse hoofdstad Boedapest met een stevig persoonlijk record geplaatst voor de halve finales op de 400 meter. Dylan Borlée stootte door dankzij het vangnet van de verliezende tijden.

De snelste drie lopers van iedere reeks bemachtigden een ticket voor de halve finales, net als de zes beste verliezende tijden. Dylan Borlée liep in de derde van zes reeksen naar 45.24, goed voor de vierde plaats in de heat. Hij moest hopen om opgevist te worden en dat lukte, zij het nipt met de laatste verliezende tijd. Doom eindigde in de zesde reeks knap als tweede (44.92), een stevige verbetering van zijn persoonlijke record. Hij stootte rechtstreeks door naar de halve finales.

De halve finales staan dinsdag in de avondsessie op de agenda. De finale volgt donderdag in de avondsessie. De 30-jarige Dylan Borlée heeft een persoonlijk record van 45.09, dat hij vorige maand in Madrid klokte. De 26-jarige Doom zette op hetzelfde moment in de Spaanse hoofdstad zijn besttijd van 45.28 op de tabellen, maar ging daar nu dus stevig onder. Jonathan Borlée heeft al sinds 2012 het Belgische record (44.43) in handen.