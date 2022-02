Alexander Doom loopt zaterdag ondanks korte voorbereiding de 400m op het BK indoor

Zaterdag wordt in Louvain-la-Neuve het Belgisch kampioenschap indoor alle categorieën georganiseerd. Voor een aantal atleten wordt het de laatste kans om nog een ticket te bemachtigen voor het WK indoor, dat van 18 tot 20 maart in de Servische hoofdstad Belgrado wordt georganiseerd. Alexander Doom wordt zaterdag een van de grote West-Vlaamse trekpleisters, maar de Roeselarenaar komt met gematigde ambities aan de start van de 400m.

“Ik ben uiteraard heel erg blij dat ik opnieuw eens een wedstrijd kan lopen, want het is alweer een hele tijd geleden”, zegt hij. “Toch koester ik niet al te grote verwachtingen, want uiteindelijk ben ik nog maar anderhalve maand echt aan het trainen. In de periode daarvoor werkte ik mijn opleiding af bij Defensie en kon ik hoogstens mijn conditie wat onderhouden.”

Estafetteteam

Toch zit Doom met het WK indoor in Belgrado in zijn hoofd. “De individuele limiet lopen zal allicht iets te hoog gegrepen zijn, maar ik zal wel proberen om me te kwalificeren voor het 4x400m estafetteteam dat in Servië mag aantreden. Er staan opnieuw geen echte afspraken op papier wat betreft de selectieprocedure voor het team, maar door zaterdag te lopen wil ik de keuze van de bondscoach zo moeilijk mogelijk maken”, lacht hij.

Het WK indoor zit zeker in mijn achterhoofd

“Ik heb er enorm veel zin in en het is voor mij ook een uitgelezen kans om te zien waar ik nu al sta. Ik ben zeker nog niet op topniveau, maar het zal leuk zijn om terug eens een wedstrijdshirt aan te trekken. Mijn voorbereiding is tot nu toe heel erg goed verlopen. Ik ben onder andere twee weken naar Tenerife getrokken, waar ik al mijn uithoudingswerk heb kunnen inhalen. De zon heeft heel veel deugd gedaan en hielp ook om de trainingen wat vlotter te verteren.”

Sterke tegenstand

“Door mijn opleiding bij Defensie, die toch drie maanden heeft geduurd, heb ik bewust geen doel gemaakt van het indoorseizoen. Het BK blijft dan in principe ook mijn enige individuele optreden deze winter.”

Het belooft zaterdag in ieder geval een mooie wedstrijd te worden, want met Julien Watrin en Jonathan Sacoor heeft de atleet van AV Roeselare twee heel sterke tegenstanders. “Julien liep bij zijn eerste wedstrijd van het seizoen meteen de WK-limiet en presteerde ook in zijn andere wedstrijden heel erg sterk. Voor Jonathan en mezelf is het wat afwachten welk niveau we halen. Maar ik zie het zitten”, besluit hij.