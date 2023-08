Alexander Doom loopt naar derde Belgische titel: “Regen en wind misschien wel grootste tegenstanders”

Vorig weekend had in Brugge het BK atletiek plaats, in alle categorieën. Alexander Doom kroonde zich op de 400 meter tot nationaal kampioen. Zijn derde titel op rij en zijn chrono van 45”83 was gezien de weersomstandigheden heel behoorlijk.

Alexander Doom, die de week voordien op de Continental Tour Silver in Madrid zijn persoonlijk record op 45”28 bracht, of een verbetering met zes honderdsten, startte dan als favoriet op de volledige baanronde van Sport Vlaanderen. De drie broers Borlée waren er niet bij, net als Jonathan Sacoor. Doom liep zaterdag de beste tijd van alle reeksen op de 400 meter (47”42).

Met een rugwind en in de regen dook de 26-jarige Roeselarenaar in de finale op zondag als enige onder de 46 seconden. “Gezien de omstandigheden is dit goed. De piste stond zo goed als onder water en de wind maakte het knap lastig. Misschien waren dit wel mijn grootste tegenstanders”, aldus Doom.

Dooms nationale titel geeft hem alvast vertrouwen richting het WK in Boedapest, van 19 tot en met 27 augustus. De limiet voor een rechtstreekse kwalificatie bedraagt 45”00. De Belgian Tornado pakte de voorbije weken, net als op het BK, de nodige punten voor zijn world ranking. “Ik denk dat ik nu zeker mag zijn van individuele deelname”, aldus Doom. Nog in Brugge werd Victor Priem, eveneens van KAV Roeselare, als tweede junior vierde in het polsstokhoogspringen met 4m80. Julie Voet eindigde als zesde op de 5.000 meter. (ACR)