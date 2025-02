Alexander Doom krijgt wildcard van Belgian Athletics voor WK atletiek indoor

Belgian Athletics heeft dinsdag eindelijk, met grote vertraging, de selectiecriteria bekendgemaakt voor het WK indooratletiek in het Chinese Nanking van 21 tot 23 maart. Opvallend is dat Noor Vidts, Alexander Doom en Eliott Crestan een wildcard krijgen.

Belgische atleten waren al enkele weken of zelfs maanden hun beklag aan het doen over het uitblijven van de criteria voor Nanking. Nu zijn die er dan toch en opvallend is dat de medaillewinnaars van het vorige WK indoor in Glasgow en van de Olympische Spelen in Parijs een wildcard krijgen. Het gaat dus om Alexander Doom (400m), Eliott Crestan (800m), Noor Vidts (vijfkamp) en Nafi Thiam (vijfkamp). Die laatste heeft bij monde van haar management echter laten weten dat ze deze winter aan geen enkele indoorcompetitie zal deelnemen.

Ook voor de Belgian Cheetahs en Belgian Tornados worden geen selectiecriteria opgelegd voor Nanking. Zij worden per definitie geselecteerd op voorwaarde dat ze “vormbehoud tonen” op het EK in Apeldoorn begin maart.

Verder opvallend is dat de criteria behoorlijk tot zeer streng zijn. Belgian Athletics lijkt daarmee zijn atleten vooral richting EK in Apeldoorn van 6 tot 9 maart te sturen, en een tripje China voor te behouden voor de absolute toppers. De selectieperiode voor Nanking loopt nog tot 9 maart.

Momenteel is Elie Bacari (60m horden) de enige landgenoot die aan zowel de internationale als de Belgische limiet voldoet. Daarnaast beschikken ook Ruben Verheyden (1.500m) en John Heymans (3.000m) over de Belgische limiet, maar nog niet over de internationale limiet. Voor Elise Vanderelst (1.500m) en Jochem Vermeulen (1.500m) geldt dan weer het omgekeerde: zij hebben de internationale limiet op zak, maar nog niet de Belgische.