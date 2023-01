Alexander Doom in nieuw persoonlijk record op de 400 meter naar het EK indoor

Alexander Doom uit Roeselare heeft zich zondag in zijn eerste race van het seizoen kunnen plaatsen voor het EK indoor in Istanboel, van 2 tot en met 5 maart.

Op de CMCM Indoor Meeting in Luxemburg zette de 25-jarige atleet met 46″20 zowel een persoonlijk als een meetingrecord op de 400m neer. Met deze snelle chrono dook hij ruimschoots onder de limiet voor het EK in zaal. Doom wipt tevens over de broers Borlée naar de derde plaats op de ranglijst aller tijden.

Doom vertrok vrij snel uit de startblokken en toonde zich meteen de betere in de race en liep onbedreigd naar winst op de 400m in de snelle chrono van 46”20, een verpulvering van zijn persoonlijk record (46”86) en ruim onder de limiet voor het EK indoor (46″35). Op de Belgische ranglijst aller tijden laat de atleet van AVR nu heel wat kleppers achter zich en springt de Belgian Tornado over de drie broers Borlée naar de derde plaats. Alleen Julien Watrin (45.88) en Cedric Van Branteghem (46.18) deden ooit beter. (ACR)