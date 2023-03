Alexander Doom geeft gedwongen forfait voor finale 400m op EK indoor

Slecht nieuws vanuit het kamp van de Belgische atleten op het EK indoor in Istanboel. Alexander Doom moet zaterdagavond gedwongen forfait geven voor de finale van de 400m. De Roeselarenaar had gisteren tijdens de halve finale een pijnscheut gevoeld in zijn hamstring en naarmate de avond vorderde werd de pijn steeds erger.

“De medische staf heeft hem onder handen genomen en er werd een echo genomen die aantoonde dat er sprake was van een contractuur”, aldus trainer Philip Gilson. “Om die reden moet Alexander jammer genoeg forfait geven voor de finale.”

Een zware domper voor Doom, die voor het eerst in zijn carrière individueel de finale haalde van een internationaal kampioenschap. Bovendien is het hoogst onzeker of de atleet van AV Roeselare nog opgeklapt raakt voor de 4x400m die zondag op het programma staat.

(GD)