Alexander Doom emotioneel na wereldtitel met 4x400m estafetteteam: “Dit gevoel is echt onbeschrijfelijk!”

Op het WK indoor in Belgrado heeft Alexander Doom met de Belgian Tornados voor een absolute topprestatie gezorgd door goud te pakken op de 4x400m estafette. Het viertal, dat verder nog bestond uit Julien Watrin, Jonathan Sacoor en Kevin Borlée, finishte in een tijd van 3.06.52 en bleef daarmee het Spaanse team dertig honderdsten voor. “Het is allemaal nog een beetje onwezenlijk”, klinkt het.

Na zijn mooie prestatie op de Olympische Spelen van Tokio is Alexander Doom ondertussen al niet meer weg te denken uit het nationale 4x400m estafetteteam. Hij ontgoochelde nog nooit en ook in Belgrado liep hij een fantastische aflossing.

In de finale kreeg hij de stok als tweede van startloper Julien Watrin en rukte hij op naar de eerste plaats. “Nadat ik in het begin wat moest vechten tegen de Spaanse loper, besliste ik om hem het werk te laten doen en in zijn spoor te blijven. In de laatste bocht voelde ik dat ik sterk genoeg was om hem voorbij te lopen en zo kon ik Jonathan Sacoor in de koppositie lanceren voor zijn aflossing.”

Onwezenlijk

Sacoor moest op zijn beurt de leiding opnieuw laten aan de Spanjaarden, maar zoals zo vaak maakte slotloper Kevin Borlée het helemaal af. Wereldkampioen! “Iedereen heeft zijn taak perfect uitgevoerd vandaag en alle puzzelstukjes pasten deze keer perfect in elkaar”, gaat hij verder.

Na de vierde plaats vorig jaar in Torun en afgelopen zomer in Tokio, wonnen we deze keer de jackpot. “Het is nog een beetje onwezenlijk. Ik heb slechts een korte voorbereiding gehad en initieel ging ik zelfs geen indoor lopen. Om dan nu te kunnen zeggen dat ik wereldkampioen ben, is echt een onbeschrijfelijk gevoel. Hadden ze me dat twee maand geleden gezegd, dan had ik het niet geloofd”, aldus de atleet van AV Roeselare.

Doom liep een split van 46.83 en bewijst daarmee dat hij conditioneel al goed op punt staat. “Ik ben zeker tevreden over waar ik momenteel al sta. Het opent ook perspectieven met het oog op de zomer, zowel individueel als met de ploeg. Maar da’s allemaal voor later. Laat me nu eerst maar genieten van dit mooi moment”, besluit hij.

