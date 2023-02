Alexander Doom boekt tweede prestatie aller tijden

Op de World Indoor Silver meeting in het Franse Metz heeft Alexander Doom opnieuw een knappe prestatie gelopen op de 400 meter. De atleet uit Roeselare finishte in 46”06. Een verbetering van zijn persoonlijke record en goed voor de tweede Belgische prestatie aller tijden. Op de Europese ranking van dit jaar moet de West-Vlaming alleen Karsten Warholm voor laten gaan.

Doom heeft een profcontract bij Topsport Defensie en had vorige maand op een internationale meeting in Luxemburg reeds zijn persoonlijk record op de 400m indoor aangescherpt tot 46”20. Met die chrono had hij meteen ook zijn ticket voor het EK indoor in Istanbul, van 2 tot 5 maart, op zak. Zijn prestaties zijn alvast een goede voorbereiding, ook voor de Belgian Tornado’s. (ACR)