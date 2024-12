Alexander Doom behaalt Zilveren Spike en trekt lessen uit olympische blessure: “Het is misschien iets te veel geweest”

Alexander Doom kreeg zaterdag in Mechelen de Zilveren Spike. Hij blikte bij die gelegenheid terug op zijn jaar van hoge pieken en diepe dalen. “Het is misschien iets te veel geweest”, gaf hij toe.

Liefst vier gouden medailles won Doom in 2024: zowel op het WK indoor als het EK outdoor won hij telkens de 400 meter en de 4×400 meter. Het seizoen eindigde echter in mineur met een adductorblessure op de Spelen in Parijs.

Keuzes maken

“Achteraf gezien is het misschien allemaal net iets te veel geweest”, zei hij daar over. “De World Relays op de Bahama’s zaten er ook nog tussen. In de toekomst ga ik meer keuzes moeten maken, maar dat betekent niet dat ik enkel nog individueel wil lopen. De aflossingen zijn voor mij altijd belangrijk geweest en dat blijven ze ook.”

Het is een optie dat Doom het EK indoor in Apeldoorn en het WK indoor in China, beide in maart, laat schieten. “De dokter heeft liever dat ik geen indoor loop”, legt hij uit. “Maar zelf zou ik liever wel lopen, dus we gaan rustig bekijken hoe het loopt. Momenteel kan ik nog altijd niet op ‘cruisesnelheid’ trainen door mijn blessure vanop de Spelen.”

Doom heeft al eens goed naar het uurrooster van het WK atletiek in Tokio in september gekeken. “En dat is slecht”, vindt hij. “Het begint met zowel reeksen als finale van de Mixed Relay op één dag. En daags nadien zijn er al de reeksen van de 400 meter. Drie keer lopen op twee dagen tijd, dat is een no-go.”

Coachwissel

Na het afgelopen zomerseizoen voerde Doom een coachwissel door: van Philip Gilson naar het duo Tine Bex en Koen Bellemans. “Koen heeft iets meer de bovenhand, maar Tine neemt al het uithoudingswerk voor haar rekening”, vertelt de Belgian Tornado daarover.