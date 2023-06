Al drie Belgische titels voor Henk Vandermeersch in 2023: “En nu naar Eindhoven”

Henk Vandermeersch is van het geboortejaar 1978 en komt dit jaar dan ook uit in een nieuwe categorie: de 45-plussers. De atleet van AVR was sindsdien al goed voor drie Belgische titels. In oktober wacht het BK marathon. “Ik wil onder 2u.30’ duiken.”

Henk Vandermeersch is afkomstig uit Ingelmunster, maar woont al 25 jaar in Roeselare met zijn echtgenote Greet Winne. Samen hebben ze een dochtertje Nel, die bijna vier jaar is. De projectingenieur bij het kunststofverwerkend bedrijf Anziplast in Izegem groeide op in de atletieksport. “Mijn pa was een loper en eerst waren we aangesloten bij AVI in Ingelmunster, daarna bij Molenland in Ieper. Op mijn 14de ben ik gestopt door knieproblemen. Na het studentenleven ontdekte ik samen met enkele vrienden de liefde voor de fiets. Tot ik op mijn 30ste opnieuw begon te lopen en enkele jaren als duatleet actief was.”

Intussen is Henk al tien jaar aangesloten bij de Roeselaarse atletiekvereniging AVR. “Ik voel me daar goed. Het is een echte vriendenclub en na de groepstraining op dinsdag blijven we vaak nog om samen iets te drinken.” Henk is 45 jaar, maar zijn niveau lijdt er niet onder. Integendeel. “Sinds mijn 42ste ben ik bezig aan mijn sterkste jaren. Omdat ik vorig jaar de overstap naar de marathon heb gemaakt, ben ik wat snelheid verloren. Maar ik zit nu in een nieuwe categorie. Ik ben de jongste van het pak, wat op Belgische kampioenschappen een voordeel is. Volgend jaar komen er twee sterke atleten bij: de Limburger Steven Heemskerk en Alexander Diaz Rodriguez. Dan zal het weer een stuk moeilijker worden.”

Henks resultaten van de voorbije maanden mogen gezien worden. In het veld kroonde hij zich afgelopen winter tot West-Vlaams, Vlaams én Belgisch kampioen bij de 45-plussers. Op de piste veroverde hij de driekleur op zowel de 5 als 10 km. De komende weken loopt Henk nog twee kleinere pistewedstrijden. “Een 3.000 en een 2.000 meter. Niet echt mijn afstanden, want ik heb liever dat het wat langer duurt. Maar ik wil graag de clubrecords bij de 45-plussers op die afstanden. Dat zijn leuke tussendoortjes. Alles wat ik doe, is voor het plezier. We verdienen niets. En die Belgische titels zijn een mooie surplus.”

BK in Eindhoven

Intussen heeft Henk, die vorige week vrijdag op de sterk bezette 10 km van de Nacht van Vlaanderen in Torhout als 13de in 33 minuten finishte, al een nieuwe doelstelling voor ogen. In oktober vorig jaar vierde hij in Eindhoven immers zijn debuut op de marathon. Dit jaar volgt in dezelfde stad een nieuwe uitdaging over 42,195 km. “Ik had eerder al eens een marathon gelopen als haas voor iemand die onder de drie uur wilde finishen”, vertelt de Roeselarenaar. “Dat was goed om de marathonafstand eens uit te testen. Vorig jaar waren de omstandigheden in Eindhoven ideaal. Ik zou ooit graag onder 2u.30’ duiken, dus zal ik nog 18 seconden van mijn tijd moeten doen. We zullen zien wat het wordt. Eindhoven is trouwens ook het BK marathon. Ook dat is een doel. Voorlopig heb ik wel geen zicht op de tegenstand. Op de marathon krijg je soms onverwachte namen aan de start”, aldus Henk, die nog niet weet wat de verre toekomst zal brengen. “Misschien zal ik op een bepaald moment plots die competitie moe zijn, maar zoiets kan je niet voorspellen. Wie weet ben ik op mijn 80ste nog altijd aan het lopen, al denk ik dat mijn vrouw dat niet zo leuk zal vinden. (grijnst) Voorlopig haal ik veel plezier en voldoening uit mijn hobby, dus blijven we het ook doen”, besluit Henk.