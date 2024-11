Adegem maakt zich op voor BK Survivalrun

Op zondag 17 november organiseert vzw Survivalrun Meetjesland voor de 28e keer een Survivalrun langs en over het Schipdonkkanaal in Adegem. “Het wordt een bijzondere editie dit jaar, want we hebben de eer om het Belgisch Kampioenschap Survivalrun te mogen organiseren”, klinkt het enthousiast. Survivalrun is een avontuurlijke buitensport waarbij de atleten een uitgelint parcours door velden, bossen en grachten afleggen terwijl ze tussendoor een hele rist hindernissen moeten overwinnen. “Jammer genoeg is survivalrun in België nog altijd niet heel gekend, al hebben Dries en Kaat Borstlap in Kamp Waes voor een heel mooie reclame gezorgd. Zij staan trouwens ook aan de start van onze run”, vertelt voorzitter Carlos Bonamie. “In België is onze survivalrun misschien niet zo gekend, maar in Nederland is Adegem een begrip. Naast de familie Borstlap verwachten we ook zo’n 200 Nederlanders en zelfs een groepje uit Letland. Ook recreatieve sporters die graag willen genieten van een dagje avontuur komen bij ons aan hun trekken. De start en finish bevinden zich ter hoogte van de feesttent van Ter Moere langs de Moerwege in Adegem. Om 10 uur gaan de competitielopers van start, nadien de recreatieve lopers.” Meer info op www.survivalrun-meetjesland.be. (MIWI/foto MIWI)