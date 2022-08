Achtste Memorial Diether Cornaer: “We willen onze overleden sportpromotor nooit vergeten”

Op 21 juli 2014 kwam sportpromotor Diether Cornaer (36) om het leven in een ongeval op terugweg van Tomorrowland; zijn vrouw Debbie Dewitte raakte ernstig geblesseerd. Zaterdag wordt de achtste editie van de Memorial Diether Cornaer gelopen. “We willen hem nooit vergeten”

Het nieuws over het vreselijke ongeval sloeg destijds in als een bom in Wingene, en in het bijzonder bij de sportdienst. Sportfunctionaris Siska George voelt het gemis nog altiijd.

“Ik werkte dagelijks met hem samen. Hij was meer dan een collega, hij was een echte vriend”, zegt ze. “Toen hadden we allebei een zoontje van drie jaar en dat maakte de band nog intenser.”

“Diether was een echte sportieveling. Hij fietste elke dag van Assebroek naar Wingene. Hij wilde de Wingense bevolking massaal aan het sporten brengen en ook de jonge jongens en meisjes stimuleren om te sporten. Daarvoor werkte hij veel samen met de lagere scholen en organiseerde hij sportlessen en sportieve activiteiten.”

“Nogal snel hebben we toen beslist om de Wingense stratenloop om te vormen naar de Memorial Diether Cornaer. En aan de Tuimelaar hebben we een appelboom geplant, om Diether nooit te vergeten.”

“In 2015 was er de eerste editie, en Debbie en de familie van Diether waren erbij. We zijn nu aan de achtste editie. In 2020 werd er door de pandemie digitaal gelopen en vorig jaar was de regen een beetje de spelbreker. Dit jaar is er een wijziging in de jeugdlopen. Waar de jongsten vroeger de spits afbeten, is dat nu de oudste groep. Dat doen we omdat heel wat van die oudsten nog meelopen in de volksloop en zo wat meer tijd hebben om te recupereren van hun inspanning.”

“Vorig jaar daagden we verenigingen en sportclubs uit om deel te nemen. Dat doen we nu opnieuw. Diether zou het alvast fantastisch gevonden hebben om zoveel inwoners te zien bewegen. De tijden van de eerste drie leden van dezelfde vereniging die deelnemen aan de volksloop worden samengeteld, en zo komen we te weten welke vereniging of club de trofee mag meenemen.”

Praktisch

Wandelen kan vanaf 13.30 uur, tot omstreeks 17 uur. Per rondje ontvang je een stempel. Als volwassene krijg je een flesje bier voor twee rondjes en drie flesjes bier voor vijf rondjes. Deelname kost 6 euro vooraf, 8 ter plaatse. Het jeugdlopen (2 euro) begint om 17.20 uur, de volksloop (4 euro, 3,6 km) om 18.15 uur, de wedstrijdloop (6 euro vooraf, 8 ter plaatse, 11 km) om 19 uur. De prijsuitreikingen zijn in de Tuimelaar, om 18 en 20.30 uur. Inschrijven kan via www.wingene.be/inschrijven. (WD)