Acht teams uit regio De Haan lopen tegen kanker

Op zondag 19 maart vindt in Deinze de vijfde editie plaats van de 100 km-run voor Kom Op Tegen Kanker. Onder de noemer ‘De Haan loopt’, komen ook acht teams uit De Haan en omgeving aan de start.

Toen Carl Adriansens en Tessa Vanhie van Hof Ter Meulen vorig jaar ambassadeur werden van de ‘Ik koop lokaal’-campagne in De Haan, besloten ze daar een actie voor het goede doel aan te koppelen: met zoveel mogelijk collega-handelaars meedoen aan de 100 km-run voor Kom Op Tegen Kanker die op zondag 19 maart plaatsvindt in Deinze. “De 100 km-run is een uniek loopevenement waarbij teams van vier samen 100 km lopen om zo het broodnodige kankeronderzoek te steunen. De uitdaging en het groepsgevoel staan centraal; we kennen immers allemaal wel iemand uit onze omgeving die al met kanker te maken kreeg. Met hen in gedachten gaan we samen deze uitdaging aan”, aldus Carl en Tessa.

Per team moet er wel 2.500 euro ingezameld worden. “Naast het lopen een uitdaging op zich, zeker als je met acht teams aan de start staat. Intussen staat de teller op 19.200 euro, de laatste 800 euro moet dus nog opgehaald worden”, klinkt het. (WK)

Je kan de teams nog steunen door een gift te doen via www.de100 kmrun.be/team/de-haan-loopt of door storting op rekeningnummer BE56 7360 3575 6688et vermelding: GIFT 340115992.