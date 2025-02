AC Hoppeland organiseert veldloop en BK masters: “Hopen op 600 deelnemers”

Op zondag 2 maart kan je in Poperinge terecht voor de veldloop van atletiekclub AC Hoppeland. In de voormiddag is het aan de jeugd, in de namiddag komen de masters in actie. Net als in 2022 telt deze veldloop mee als BK voor masters.

Brian Ameys is een van de trekkers achter de jaarlijkse veldloop. “Ik ben al zo’n 20 jaar verbonden met Hoppeland”, vertelt hij. “Onze veldloop is traditioneel een van de laatste veldlopen van het seizoen. Meestal verwelkomen we rond de 450 deelnemers. Het is altijd een beetje afwachten, veel atleten focussen zich ook al op de piste. Aangezien het nu een BK voor masters is, zouden we mogen mikken op 600 atleten. In 2022 was dat het geval, toen we ook het BK masters mochten organiseren. Sowieso zien we een trend dat er veel atleten last minute inschrijven. In eigen club hebben we ook een aantal goeie masters, dus we hopen dat ze een mooi resultaat kunnen neerzetten.”

Spiraal

Het parcours wijzigde niet. “Het is ons gebruikelijke parcours in en rond het sportpark. Hier en daar zijn er schuine kanten en we maken gebruik van natuurlijke hindernissen. Er is een passage door de zandbak van het beachvolleybalterrein en we pakken opnieuw uit met onze spiraal. Dat is een soort web waar de lopers in lopen. Zelf deelnemen zal er niet in zitten zondag. Ik heb andere taken. Zo ben ik jury en sta ik in voor de coördinatie van deze wedstrijd. Ook volgend jaar willen we weer een veldloop organiseren. Het BK zal dan wellicht in Wallonië zijn. Misschien dat we op langere termijn nog een derde keer gaststad kunnen zijn voor het BK. We zien dat er steeds minder veldlopen georganiseerd worden. Enerzijds is het moeilijk om een geschikt parcours te vinden, maar je moet ook kunnen rekenen op voldoende vrijwilligers die zich belangeloos willen inzetten. Wij kunnen rekenen op 75 mensen zondag en zonder hen zouden we dit niet kunnen organiseren”, zegt Brian, die nog meegeeft dat AC Hoppeland later nog enkele andere wedstrijden organiseert. “Denk maar aan de kermismeeting, jeugdmeeting en Mondi Run. De Mondi Run zal dit jaar het PK zijn. We mogen ook voor het eerst de interclub organiseren en er zal weer een lessenreeks Start 2 Run aangeboden worden. Mijn zoon Xander ontfermt zich over deze lessenreeks.”

De inkom voor de veldloop van zondag bedraagt 5 euro. De prijsuitreiking zal in de voetbalkantine plaatsvinden. Naast de klassieke dranken zijn ook verse soep en frieten te verkrijgen. Vanaf 10 uur beginnen de eerste wedstrijden met een G-loop en de jeugdreeksen. Vanaf 14.30 uur start dan het BK voor masters: masters dames 35-45, mannen 35-40, mannen 45, dames 50+ en heren 50+.