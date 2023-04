ABM maakt van derde Preshoekbosloop recreatieve tocht: “Het is niet langer een loopwedstrijd”

Op 1 mei organiseert Atletiek Beweging Marke voor de derde keer de Preshoekbosloop. Een werkgroep van vijf personen zet voor de derde keer zijn schouders onder deze vernieuwde editie.

“We kregen allemaal de smaak om deze Preshoekbosloop te organiseren te pakken tijdens de coronaperiode”, opent medeorganisator Romain Ossieur (72). “Toen mochten we met vierkoppige groepjes tegelijk starten. De tweede editie bleek al een succes met 192 sportievelingen. En voor deze editie zijn er al 220 voorinschrijvingen, meteen een voltreffer voor deze natuur- en bosloop. De lopers kunnen kiezen tussen 8, 14, 22 of 29 kilometer met vrije start tussen 8 en 12 uur. Het is, voor alle duidelijkheid, geen wedstrijd meer. We hebben ons concept voor dit jaar herzien. Ikzelf ben al heel mijn leven actief in de loop- en triatlonwereld. Ik zie dat de gemiddelde leeftijd in de hedendaagse loopwedstrijden de hoogte inschiet. De jeugd is niet meer gemotiveerd om te presteren. Door corona kozen meer ervoor jongeren om meer te genieten van het recreatieve sporten. Lopen in de natuur, in bossen, over paden, is veel leuker dan een doordeweekse loopwedstrijd. We lopen onder andere langs de Leie tot Aalbeke en Lauwe. Het is al enkele jaren een beetje een hype geworden waardoor dit soort evenementen op heel wat belangstelling kan rekenen.”

Bevoorradingen

“We voorzien in drie bevoorradingen onderweg en aan de aankomst. Er zal water, sportdrank, koekjes en fruit zijn. Start- en aankomstplaats liggen aan ons clubhuis aan het Olympiadeplein. Daar zal ook iets gegeten kunnen worden en uiteraard gedronken. 1 euro van het inschrijvingsgeld gaat naar Natuur en Bos omdat we in natuurgebied lopen.”

“Ikzelf ben nog actief als loopcoach, maar geen bestuurslid meer. Ook bij triatlonclub Leie Endurance & Triathlon Club (Lentriac) ben ik trainer. Op 59-jarige leeftijd werd ik nog Europees kampioen triatlon.” (ELD)