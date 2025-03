ABAV viert verdienstelijke veldlopers

De Brugse atletiekvereniging ABAV heeft in bijzijn van de Brugse schepen Franky Demon prijzen uitgereikt aan hun verdienstelijke leden, de mensen die in de winter de meeste crossen reden. Bij de jeugd eindigde Kervens Nuytinck op de vijfde plaats, gevolgd door Arthur Ramirez, Warre Adriaen, Len Bogaert en Flo Bogaert als winnaar. Bij de volwassenen werd Wannes Bogaert derde en Connie Vervaecke tweede. Luc De Ketelaere werd gekroond tot absolute winnaar. De atleet werd tevens gevierd voor zijn provinciale titel in het veldlopen en zijn gouden medaille op het BK cross in de categorie M+60. (ACR/ foto ACR)