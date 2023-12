Aaron Decloedt maakt zich op voor het EK veldlopen

Het gaat vlug voor Aaron Decloedt (22) uit Sint-Andries. Hij maakte in aanloop naar dit veldloopseizoen de overstap uit het triatlon, sloot zich aan bij Olympic Brugge en kwalificeerde zich tijdens zijn tweede cross, het BK in Hulshout, voor het EK van komende zondag in Brussel. “Geef mij maar een droog en snel parcours.”

Hij kreeg op het voorbije Belgisch kampioenschap in Hulshout meteen ruim 9.000 meter onder de voeten geschoven, nadat hij voordien zijn allereerste veldloop liep, de CrossCup in Roeselare. De Brugse atleet was op de lange cross op het BK bij de beloften goed voor een plaats bij de eerste zes en kwalificeerde zich zo voor het komende EK U23 in Brussel. “Ik was fier op mijn prestatie, tevreden dat ik er bij ben. De week voordien was ik wat ziek en had ik wat stress. Uiteindelijk heb ik het gehaald”, aldus Aaron.

Atomimum

Tijdens het EK veldlopen in het Brusselse Park van Laken strijdt de Europese top onder de bollen van het Atomium voor de medailles. Het hoogtepunt van het veldloopseizoen in ons land. “De voorbije twee weken was het puur trainen richting het EK, al verliep het de jongste dagen iets rustiger. Vorige week was zwaarder, met enkele interval- en langere duurtrainingen.”

Stijn Fincioen (Olympic Brugge en West-Vlaamse Alliantie) tekent dit als coach voor Aaron uit. “Zondag ken ik het parcours niet, en de andere Europese deelnemers zijn mij onbekend. Het is dus moeilijk te voorspellen wat het voor mij wordt. Ik wil vooral genieten, ervaring opdoen en wie weet ooit nog eens aan de start van zo’n kampioenschap staan.” Vorig week woensdag is Aaron met de Belgische ploeg samen het parcours gaan verkennen. “Het wordt zwaar, met toch wel enkele pittige heuveltjes.”

(ACR)