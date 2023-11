Aaron Decloedt en Wout Louagie naar BK veldlopen

Met de voorbije CrossCup Relays in Berlare, gevolgd door de CrossCup in Roeselare, gaat het zondag 19 november richting Hulshout voor het Belgisch kampioenschap. Een plaats bij de eerste zes geeft recht op een deelname aan het EK veldlopen in Brussel op 10 december. Aaron Decloedt en Wout Louagie hopen er bij de beloften bij te zijn.

Aaron Decloedt (22) uit Sint-Andries en Wout Louagie (20) uit Brugge worden bij Olympic Brugge begeleid door Stijn Fincioen. Wout was er als eens bij op een EK, zij het dan als junior. Voor Aaron, een laatstejaarsstudent orthopedagogie aan Howest Brugge, is het allemaal nog zeer pril. Hij stopte als triatleet en zet nu alles op het lopen. Na zijn handbreuk op het EK in Bilbao kwam er een andere blessure die bleef aanslepen. “Na een ruime tijd revalideren, heb ik besloten om met triatlon te stoppen”, vertelt hij. “Lopen was mijn sterkste punt in triatlon en zo nam ik contact op met Stijn. Vanaf dan ging het vlug. Ik liep meteen de halve marathon in Brugge, waar ik zesde werd en mijn eerste cross in Roeselare, waar ik als derde eindigde bij de beloften.” Het BK is Aaron zijn volgende doel. Al kan hij na slechts één cross te hebben gelopen moeilijk inschatten wat het wordt. “Gezien het modderig parcours wist ik bijvoorbeeld in Roeselare niet goed hoe ik een bocht moest nemen. Het was even wennen, maar het was een goede voorbereiding op het BK. Ik hoop daar op een top zes, zodat ik naar het EK kan.”

Goede omkadering

Wout Louagie begon na het voetballen bij Club Brugge met atletiek bij AV Jabbeke om zich nu vier, vijf jaar geleden aan te sluiten bij OB. Ook hij keert terug uit een vervelende periode met blessures. “Momenteel loopt het goed. We zijn het volume aan het opdrijven en mijn lichaam verteert dat goed”, aldus de Bruggeling. Tot nu toe zijn enige internationale ervaring. Wout studeert kine en zit op kot in Leuven waar hij meetraint met een preselectie die voor het EK in het leven is geroepen en die zich kan klaarstomen voor Brussel, onder leiding van federatiecoach Rik Didden. “Zij doen interval- en krachttrainingen, wekelijks binnen het eliteprogramma van de Vlaamse Atletiekliga. Ik kan hierop aansluiten. Alles is er in een goede omkadering aanwezig, binnen een leuke groep. Die preselectie heb ik wellicht te danken aan mijn crossprestaties, maar een definitieve EK-selectie is het niet. Hiervoor moet ik net als Aaron een top zes behalen op het BK. Het wordt voor ons beiden in Hulshout bij de beloften dus een gezonde strijd.” (ACR)