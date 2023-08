A.V.R. op sportstage in Vittel

De Koninklijke Atletiek Vrienden Roeselare trokken naar jaarlijkse traditie op sportstage naar Vittel in Frankrijk. De Roeselaarse sportievelingen dienden dit jaar helaas ook in Vittel de wisselvallige zomer te trotseren tijdens hun oefenstonden. Driemaal daags werd getraind om de basis te leggen voor een puike conditie om goed te presteren op de komende kampioenschappen eind augustus en september. Op de foto zien we bovenaan: Wouter Lambert, Joppe Bekaert, Frederik Keersebilck, Martin Labaere, Kristof Huyghe, Iben Degryse, Warre Bouckaert, Mathias Hoornaert, Lien Goossens, Arne Depotter, Simon Vandenborre, Kasper Ligneel en Jolien Musseeuw. Onderaan zien we: Willy Ligneel, Lukas Cneut, Jitske Bekaert, Sara Stevens, Lente Devaerreware, Michiel Cneut, Lore Goossens, Niels Dupont, Jonas Lagrou, Daglinde Cools en Marie Cools. (foto FD)