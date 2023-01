800 meter-loper Aurèle Vandeputte (27) mikt op goed EK in Istanbul: “Parijs 2024 is het ultieme doel”

Aurèle Vandeputte (27) laat op de 800 meter de ene na de andere toptijd optekenen. De bio-ingenieur wil zich tot en met de Spelen van Parijs 2024 op zijn sport focussen. “Daar gaan we voor.”

Aurèle Vandeputte heeft vandaag zijn laatste examen en verdedigt later deze maand zijn thesis. “Over een redelijk complexe materie”, voegt de universiteitsstudent bio-ingenieur er met een glimlach aan toe. “Als alles vlot verloopt, zou ik dan afgestudeerd moeten zijn. Momenteel heb ik nog een topsportstatuut aan UGent, maar daar komt straks verandering in. Een profcontract? Bij Sport Vlaanderen is het niet makkelijk om dat te verkrijgen. De criteria zijn redelijk streng. Je moet al bijna een EK-finale halen en dat is me voorlopig niet gelukt. Nu mijn studie wegvalt, zal er meer tijd vrijkomen voor mijn sport. Intussen heb ik de beslissing genomen om sowieso tot en met de Spelen van Parijs vol door te gaan. Hopelijk haal ik mijn doelstelling. En als ik er alles voor gedaan heb en merk dat er geen progressiemarge meer is, moet ik daarna misschien wel de beslissing durven nemen om het daarbij te laten en het werkleven te starten. Maar we zien wel. Ik ga nu vol voor de Spelen. Ik heb er al zolang voor gewerkt, dus verder dan juli 2024 kijk ik niet.”

Vandeputte is al van jongs af een talent. Als junior haalde hij in 2014 de halve finale op het WK, maar het was pas in 2021 dat hij doorbrak. Dat jaar stelde Vandeputte zijn persoonlijk record vier keer scherper: van 1’47”24 tot 1’45”49 op de Memorial Van Damme. In 2021 was hij al van de partij op het EK indoor in Torun. Vorig jaar mocht Vandeputte naar het WK indoor in Belgrado, nadat hij op het BK een straf pr van 1’46”49 had neergezet. Vorige zomer strandde de Oostkampnaar, die bij AC Houtland door Andy Inghelbrecht begeleid wordt, op 30 honderdsten van de WK-limiet en overleefde hij de reeksen niet op het EK in München. “Met mijn huidig niveau zit ik niet zo ver van de tijd waarmee ik me voor de Spelen kan plaatsen. De limieten liggen vast. Ze zijn opnieuw een stukje strenger, maar een deel van de atleten kan zich via de ranking kwalificeren. Daarin doe ik het altijd goed. Op dit moment is de limiet niet haalbaar, maar ik ben er wel van overtuigd dat het in me zit, ook al zal ik daarvoor een bijna ideale wedstrijd nodig hebben. Daar gaan we voor. Ik heb de voorbije twee jaar toch al wel wat internationale limieten gelopen.”

Een wapen van Vandeputte is dat hij veel wedstrijden aankan. “Samen met mijn trainer werken we altijd naar een hoog basisniveau met hier en daar een uitschieter, zodat ik een volledig seizoen op niveau ben. Dat geeft als voordeel dat ik in redelijk wat wedstrijden punten kan pakken.” Dit indoorseizoen wordt het EK in Istanbul van begin maart het hoofddoel. “Met mijn tijd van vorig jaar heb ik me al gekwalificeerd, tenzij er nog twee Belgen sneller zouden lopen. Dat EK is echt een doel. De vorige kampioenschappen hebben we te veel op de periode ervoor gefocust, waardoor ik telkens net niet in topvorm was. Dat is nu wel de bedoeling, ook in functie van de Spelen van Parijs.”

Eerst Manchester

Vandeputte loopt de komende weken ook in Manchester (28/1) en Dortmund (12/2). Daarna volgen het BK (19/2) en het EK. Daarna volgt het outdoorseizoen. In augustus is er het WK in Boedapest. “Natuurlijk zou ik er daar graag bij zijn, maar ik focus me er niet te veel op. Vorig jaar heb ik dat wel gedaan voor het WK. Dat is net niet gelukt, waardoor ik toch wat gecrasht ben. Lukt het? Des te beter. Lukt het niet? Geen ramp. Er zijn nog andere wedstrijden. Een Europees kampioenschap is ook mooi. Als mijn niveau hoog genoeg is, komt het er wel eens uit.”