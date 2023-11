65ste editie Jongerencross in Waregem: “Atletiek is de rode draad doorheen mijn leven”

Zondag staat de 65ste editie van de Jongerencross op de iconische paardenrenbaan van Waregem op de kalender. Zowel recreatieve als competitielopers komen er aan hun trekken. Achter de schermen zorgen tal van vrijwilligers van Atletiek Zuid West (AZW) voor een feilloos verloop.

Een van hen is Arne Naessens, die zorgt voor onder andere de tijdsopname, de uitslagen en de website. “Ik ben al sinds mijn vijfde terug te vinden op de atletiekpiste”, opent de 25-jarige Sint-Eloois-Vijvenaar. “Dit kwam door mijn papa, die toen actief was als recreant. Hij gaf me deze mooie sport met de paplepel mee. De laatste jaren ben ik vooral als jurylid actief, maar ook als bestuurslid en trainer overkoepelend in Waregem en Zwevegem. Beroepshalve ben ik aan de slag als IT-er bij ASSY-SOFT in Zulte, die technologische kant komt goed van pas. Door corona kwam de website atletiek. nu meer en meer op de voorgrond. Een modernisering werd door de Vlaamse Atletiekliga verder doorgevoerd, zo kwam bijvoorbeeld de mogelijkheid om vooraf in te schrijven in een stroomversnelling.”

Fotofinish en trainen

Arne neemt ook de fotofinish mee voor zijn rekening tijdens atletiekmeetings van AZW. “Ik ben eveneens actief bij On Team Timing Team, onder leiding van Cedric Dieleman. Dat is een team van een vijftal personen, die worden ingehuurd bij grotere atletiekmeetings.” Maar daar stopt het zelfs niet, want Arne is eveneens als trainer aan de slag voor de werpnummers bij AZW. “Mijn hele leven draait om atletiek, iets wat ik met heel veel plezier doe. Ook mijn zus Lotte (26) is door de microbe gebeten. Zij neemt zondag deel aan de jongerencross. Daarnaast is ze ook trainster van de benjamins.”

Organisatie

Zondag staat Arne in voor de organisatie op het secretariaat. “Dat betekent dat ik verantwoordelijk ben voor de resultaten en eventuele vragen of foutjes moet behandelen. De tijdsopname gebuurt met een scanner aan de aankomst. Alles is goed voorbereid, nu kunnen we alleen nog hopen dat alles naar wens verloopt. Het is een teamprestatie die elk jaar weer voor een pak deelnemers zorgt. Daar mogen we toch fier op zijn.”