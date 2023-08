41ste Dwars door Grijsloke verwelkomt opnieuw lopers van alle leeftijden

Gijzelbrechtegem, een dorpje van nog geen vierkante kilometer en een deelgemeente van Anzegem, is vooral bekend door het looptreffen ‘Dwars door Grijsloke’. Zo is het nog steeds in 2023, want dit jaar is de klassieker toe aan een 41ste editie, op zaterdag 26 augustus.

“Tegenwoordig verschijnen aan de start jonge lopertjes wiens overgrootouders nog in de eerste edities van de jaren tachtig hoge toppen scheerden”, vertelt organisator Lieven Coeman. “Wie binnenkort een of meer rondes in het dorp komt lopen, kan er ook letterlijk van die toppen genieten. De golvende hellingen vormen er een mooie uitdaging en de deelnemers krijgen als beloning een schitterend zicht op de Scheldevallei in de richting van de Vlaamse Ardennen.”

Kinderlopen

Deelnemers lopen pal op de grens tussen West- en Oost-Vlaanderen. Vanaf 14 uur start het sportfeest met kinderlopen van 500, 1000 of 1500 meter. “Veel kleuters uit eigen streek zetten hier hun eerste looppasjes en laten de loopmicrobe niet meer los”, zegt Lieven.

“De ambiance aan de aankomst is verzekerd. De ouders kunnen er nog een half rondje meelopen om de kleinste atleten naar de eindzege te helpen. De inspanning van alle kinderen tot 12 jaar wordt beloond met een medaille en een verrassingsprijs. Op het podium van De Kleine Kluis krijgen de drie winnaars van elke afstand nadien een onvergetelijk gloriemoment.”

Maximaal drie rondes

Deelnemers aan Dwars door Grijsloke kiezen voor één, twee of drie rondes, wat neerkomt op respectievelijk 6,7 km, 12,8 km of 18,9 km. “De massastart is voorzien om 15.30 uur. In Grijsloke wordt elke loper, traag of snel, aangemoedigd door de gastvrije bewoners van het dorp en doorlopende muzikale ondersteuning. De vrolijke noten van de Koninklijke Harmonie De Eendracht uit Ingooigem geven de sportievelingen zeker vleugels op weg naar de aankomst.”

“Het parcours voert je langs de kerk, de glooiende Pikkelstraat, het landelijke kapelletje en het groene Bouvelobos. Je hoeft hier niet op een bospad te lopen om toch een avontuurlijk gevoel te krijgen. Alle deelnemers ontvangen reeds voor de start hun goodiebag en een nieuw ontworpen bandana. De podiumplaatsen voor de drie afstanden zijn goed voor een geldprijs en een waardevolle beloning.

Dit alles gaat door nabij het uitkijkplatform van De Kleine Kluis, naast de Sint-Mattheuskerk. De lopers en hun supporters zullen hier zeker nog nagenieten met een drankje en een hapje.

Alle info kan je vinden op www.dwarsdoorgrijsloke.be . Inschrijven kan tot 23 augustus.