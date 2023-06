40ste Sint-Maartensloop blikvanger in 30ste editie Running Center loopcriterium

Op zaterdag één juli 2023, staat in het dorp van de Fransmans, de 40ste Sint-Maartensloop op het menu. En voor deze stratenloopwedstrijd die nu al een blikvanger is binnen de 30ste editie van het Running Center Loopcriterium, kan je nog vooraf inschrijven aan de prijs van acht euro tot vandaag vrijdag 22 juni 2023 bij de bezieler van deze wedstrijd André Tommelein, op het nummer 0475 31 71 64 en storting van het bedrag op rekening BE78 8538 3514 6386 van het Feestcomité Koekelare.

De start van de 40ste Sint-Maartensloop over een afstand van 9km en meetellend voor het runningcentercriterium van het Houtland wordt gegeven om 16 uur. “De heren en de dames lopen vier ronden van elk 2.230 meter”, benadrukt bestuurslid en organisator André Tommelein. “Inschrijven de dag zelf kan vanaf 14 uur in de Sporthal, gelegen Belhuttebaan. Deelnemen kost dan 10 euro.”

Serieuze prijzenkast

Er is voor iedere deelnemer een prijs in natura en de eerste drie per categorie ontvangen ook een geldprijs. Er is daarnaast ook een geldprijs voor de eerste 20 heren en dames, alsook voor de eerste drie heren en dames van Koekelare.

Dames kunnen deelnemen in volgende categorieën: -20j., -35j., -45j., -55j. en +55 jaar. Bij de heren zien de categorieën er als volgt uit: -20j., – 40j., -50j., -60j., en +60 jaar.

De algemene voorwaarden en het reglement van het 30ste Running Center Loopcriterium vind je op www.runningcentercriterium.be. Meer info is te bekomen via info@runningcentercriterium.be.