37ste editie van Dwars Door Desselgem komt met enkele nieuwigheden: “Geen 2,5 km en geen halve marathon”

Op zaterdag 6 mei staat de 37ste editie van Dwars Door Desselgem op de kalender. Geen korte afstand of halve marathon meer. De organisatoren schakelen terug naar de oude formule met de vijf en tien kilometer, die op verschillende tijdstippen van start gaan.

“Na een evaluatie van de vorige editie werd duidelijk dat de 2,5 kilometer nog op weinig belangstelling kon rekenen”, vertelt Geert Coussement, namens Dwars Door Desselgem. “Ook de halve marathon leek niet meteen een succesverhaal. Daar hebben we een uitgebreide omloop voor nodig die geruime tijd verkeersvrij moet blijven. Door het beperkt aantal deelnemers gooien we het dus terug over een andere boeg. De traditionele vijf en tien kilometer zal terug aan zet zijn. Met ruimte tussen de wedstrijden voor wie zich aan beide afstanden wil wagen. Uit het verleden is gebleken wie een langere afstand wil afhaspelen kan dan aan de twee wedstrijden meedoen.”

“Alles gaat terug door op een verkeersvrije omloop en er is permanente aanwezigheid van EHBO (Rode Kruis). Er is water- en sponsenbevoorrading op het parcours en een gratis drankje bij aankomst. De kleedkamers met was- en douchegelegenheid zijn in de sporthal en er is voor iedere deelnemer een toffe prijs, als aandenken aan de 37e editie van DDD.”

Trofeeën

“Voor de kleuter- en jeugdwedstrijden is er een klassement meisjes en jongens en een medaille en naturaprijs voor de eerste, tweede en derde jongen/meisje per klassement. Voor de 5 en 10 kilometer is er een trofee en naturaprijs voor de eerste, tweede en derde zowel bij de mannen als bij vrouwen. In iedere wedstrijd is er een trofee en een naturaprijs voor de eerste Desselgemnaar en eerste Desselgemse en een trofee voor de oudste deelnemer over alle wedstrijden.”

“In al die jaren heeft de stratenloop een grote evolutie meegemaakt”, vertelt Geert een stukje geschiedenis over DDD.

“De informatica deed zijn intrede om de uitslagenverwerking, klassementen… vlotter en duidelijker te laten verlopen. Ook werd de sfeer jaarlijks vastgelegd op video/dvd die door de bezwete atleten, onmiddellijk na de wedstrijd, bekeken kan worden. Bovendien scoort de organisatie goed op vlak van sanitaire uitrusting, met douches en kleedkamers in de sporthal. De organiserende verenigingen, KWB, FEMMA, CHIRO, hebben ook steeds de nodige aandacht gegeven aan de kinder- en jeugdwedstrijden. Zo werd in 1991 voor het eerst een school- en klasklassement ingevoerd. Dit wel met de leuze: ‘Deelnemen is belangrijker dan winnen!’ Aan dit klassement is een prachtig prijzenpakket verbonden.

Optreden ketnetband

“In 2004 hebben we de 20-jarige jubileumeditie gevierd met een fantastisch optreden van de Ketnetband. We kregen in 2009 de 25ste verjaardag met DESSELGEM-ZING’EM en in 2011 zorgden we weer voor vernieuwing met de ‘KUBB-cup’ op zaterdag. In 2014 kwam er een eerste succesvolle avondeditie. In 2015 en 2017 kregen we ook de verbroedering tussen Pardubice (Tsjechische zusterstad van Waregem, red.) en Desselgem. Een vijftal lopers uit Tsjechië kwamen naar Desselgem afgezakt om samen met een aantal Waregemse Pardubice-lopers Dwars Door Desselgem te lopen. Jammer genoeg werden de edities van 2020 en 2021 afgelast door de pandemie. Daarom namen we in 2022 vol enthousiasme een nieuwe start en ook nu zijn we terug van de partij.”