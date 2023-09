3.000 deelnemers voor Night Run in Oostende

De weergoden waren de zo’n 3000 deelnemers aan de ‘MetaRelax® Ostend Night Run’ gezind toen die zaterdagavond op de Albert I Promenade de start namen.

De ‘Night Run’ is een sportieve belevingsloop met een afwisselend en bijzonder parcours van 7, 14 of 21 km (het parcours is 7 km lang en wordt, naargelang de gekozen afstand, 1, 2 of 3 keer gelopen). Dit jaar liepen de deelnemers onder meer over de strekdam, door het iconische Thermae Palace Hotel, langs de vernieuwde Lijnbaanstraat, door de Sint-Petrus-en-Pauluskerk en door Deweert Sport. Onderweg is er op meerdere plaatsen entertainment voorzien.

Ter hoogte van de Drie Gapers en KAAP is er tijdens en na de run een bar met DJ voorzien voor zowel de lopers als supporters. De loopwedstrijd is een organisatie van Rotary Ter Streep. Jaarlijks schenkt Rotary Oostende ter Streep de opbrengst van de MetaRelax® Ostend Night Run aan goede doelen en sociaal geëngageerde verenigingen. In 2022 ging de opbrengst naar twee Oostendse verenigingen. Dit jaar mogen de lopers zelf een voorstel doen voor een vierde goed doel dat steun zal krijgen van Rotary Oostende Ter Streep. Lucien en Lizette,Tejo Oostende en de Katrol behoren alvast tot de gegadigden. (PM)