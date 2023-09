23ste editie van In Flanders Fields Marathon op zondag 17 september: “Opnieuw deelnemers uit verre landen als Australië en Canada”

Zondag vormt de Grote Markt in Ieper de aankomstplaats van de 23ste In Flanders Fields Marathon. Het startschot wordt om 10 uur gegeven in Diksmuide. We blikken vooruit met organisator André Mingneau.

André Mingneau (65) is organisator van de marathon. “Ik doe dit al sinds 1999”, vertelt André. “Zonder corona zou dit al de 25ste keer geweest zijn. Samen met een trouw team aan vrijwilligers zijn we er weer klaar voor. Voor onze 23ste editie hebben we bewust weinig reclame gemaakt en het aantal inschrijvingen laag gehouden. Het blijft opvallend dat er toch opnieuw een internationaal publiek aan de start zal verschijnen. Zo doen er naast het grootste deel Belgen ook atleten mee uit Australië, Canada, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. In totaal verschijnen er zondag 240 lopers aan de start. Er zijn er aantal die hem voor de 23ste keer kunnen uitlopen. Voor atleten die aangesloten zijn bij een West-Vlaamse VAL-club geldt dit als het provinciaal kampioenschap.”

Vredesgedachte

Om 10 uur beginnen ze eraan op de Grote Markt in Diksmuide. “Via Tervate en STuivekenskerke komen we opnieuw in Diksmuide waarna we via de Ieperlee richting Ieper lopen. Na 42,195 kilometer is de aankomst voorzien op de Grote Markt in Ieper. Het is een parcours die langs vele oorlogsmonumenten gaat en die vredesgedachte vinden we belangrijk om mee te geven. Na afloop is er voor een podium voor de eerste drie heren en de eerste drie dames. We voorzien de podiumhulde rond 15.15 uur. Achteraf kan er vlakbij de aankomstzone gedoucht worden in het College van Ieper, ingang via de Menenstraat. Qua weersomstandigheden zal het gelukkig niet zo heet zijn als vorige week, tegen het warmste moment van de dag zouden de meesten binnen moeten zijn. Bovendien kan je vanaf de Knokkebrug in de schaduw lopen en we voorzien ook voldoende water langs de bevoorradingsposten.”

Volgend jaar meer deelnemers

De komende jaren ziet André het grootser. “Volgend jaar zitten we met 110 jaar na de start van de Eerste Wereldoorlog en het jaar erop is het ons zilveren jubileum. Dan mikken we op 600 lopers”, aldus André, die ook nog het BK 24 uur en het BK 100 kilometer organiseert en bondscoach is van de Belgische ultralopers.